تقرير جديد: أستراليا تصل إلى 26.5 مليون نسمة والمهاجرون في الصدارة

النقاط الرئيسية زيادة معدل نمو السكان في أستراليا لتصل إلى 26.5 مليون نسمة

شكّل المهاجرون 81% من الزيادة في عدد السكان بأستراليا

ولاية غرب أستراليا هي الأسرع نموا وفيكتوريا الأكثر جذبا للسكان

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي مؤخرا عن ارتفاع عدد سكان أستراليا ليصل إلى 26.5 مليون نسمة لهذا العام.





وقال بيدار تشو، رئيس قسم الديموغرافيا في مكتب الإحصاءات: “بعد 13 شهرًا من إعادة فتح الحدود الدولية، شكل صافي الهجرة 81% من النمو وأضاف 454,400 نسمة إلى التعداد في مارس/أذار 2023”.



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وأوضح المكتب أن ذلك كان مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في عدد الوافدين (بزيادة 103 % عن العام الماضي لتصل إلى 681,000 نسمة).





فيما شهدت البلاد زيادة طفيفة فقط في أعداد المهاجرين إلى الخارج (بزيادة 8.8% لتصل إلى 226,600 نسمة).





يعد هذا النمط، وخاصة حالات المغادرة المنخفضة، بمثابة تأثير ما بعد إغلاق الحدود الدولية، حيث عاد الطلاب الدوليون مرة أخرى بالتزامن مع مغادرة عدد قليل منهم حيث وصلوا أثناء الجائحة.



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ومن المتوقع أن يكون هذا التأثير مؤقتًا حيث سيزداد عدد المغادرين في المستقبل مع بدء مغادرة الطلاب المؤقتين بأعدادهم المعتادة.





وتعد ولاية غرب أستراليا هي الولاية الأسرع نموا (بمعدل 2.8 %)، تليها فيكتوريا (2.4%) وكوينزلاند (2.3%).





وسجلت ولاية فيكتوريا أكبر زيادة في إجمالي عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 161,700 نسمة، وذلك أكثر بقليل من ولاية نيو ساوث ويلز التي بلغت الزيادة في اجمالي عدد سكانها 156,300 نسمة.



