تسهيل الاعتراف بشهادات الأطباء المهاجرين لتعويض نقص الأطباء في أستراليا

النقاط الرئيسية تبسيط اجراءات الاعتراف بالشهادات الدولية لخريجي الطب في أستراليا

تأتي التغييرات في محاولة لسد عجز نقص الأطباء في المناطق الريفية

حوالي 50% من الأطباء في الريف هم من خريجي الطب من خارج أستراليا

أعلنت الهيئة العليا للممارسين العامين في البلاد أنها ستعمل على تبسيط اجراءات الاعتراف بالشهادات الدراسية لخريجي الطب من خارج أستراليا حيث تحاول جذب المزيد من الأطباء إلى المناطق الأكثر احتياجا.





وأشارت الهيئة إلى أن عمليات التقييم والاعتماد ستكون أسهل للمتقدمين، مع تقليل الحد الأدنى من الوقت اللازم لتدريبهم، وكذلك توسيع نطاق نوع التدريب بموجب التدابير الجديدة التي ستقدمها الجمعية الملكية الأسترالية للممارسين العامين.



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وتأمل نيكول هيغينز رئيسة الجمعية في جذب المزيد من الأطباء العامين إلى المناطق التي تعاني من عجز شديد في قطاع الخدمات الصحية.





وقالت: "لقد التزمنا ببذل كل ما في وسعنا لجعل النظام أبسط وأكثر انسيابية."





تأتي التغييرات استجابةً لمراجعة الحكومة الفيدرالية للإعدادات التنظيمية للمهنيين الصحيين، بقيادة وزير الصحة السابق في نيو ساوث ويلز روبين كروك.





وأكدت هيغينز أن تقييمات التدريب والمقارنة يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا مكان عمل خريجي الطب الدوليين.





وقالت: "يحتاج أطباء الريف إلى المهارات المناسبة والقدرة على العمل بشكل مستقل لأنه غالبًا ما يكون هناك دعم أقل في تلك المناطق".



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وأشارت هيغينز إلى أن خريجي الطب الدوليين يشكلون حوالي 50 في المائة من القوى العاملة الطبية الريفية في أستراليا.





وأضافت موضحة: "إنهم يقدمون مساهمة قيمة للمجتمعات التي يعملون ويعيشون فيها".





"هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لجعل رحلتهم هنا أسهل، ولضمان حصولهم على الدعم من أجل الازدهار."



