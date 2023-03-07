لماذا طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من الفيفا التخلي عن عقد رعاية السعودية لكأس العالم للسيدات؟

النقاط الرئيسية اتحادي كرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا أكدا على عدم استشارتهما بشأن اتفاقية رعاية Visit Saudi.

رئيس الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون يرى أن الشراكة لا تتماشى مع رؤية البطولة.

انتقد اللاعبون السابقون ونشطاء حقوق الإنسان الصفقة.

يتعرض الفيفا لضغوط متزايدة للتخلي عن صفقة رعاية مع المملكة العربية السعودية لكأس العالم للسيدات المقرر اقامته هذا العام في أستراليا ونيوزيلندا.





توصل اتحاد كرة القدم الأسترالي (FA) إلى "إجماع ساحق" على أن صفقة الرعاية لا تتماشى مع رؤيتهم للحدث في يوليو/تموز المقبل.





تستضيف كلا من أستراليا ونيوزيلندا البطولة التي تضم 32 منتخبا من مختلف دول العالم.





قال كل من الاتحاد الأسترالي والنيوزيلندي لكرة القدم الشهر الماضي إن الفيفا لم يستشرهما حول عقد الرعاية خاصة بعد انتشار تقارير تفيد بأن علامة Visit Saudi ستنضم إلى علامات تجارية عالمية مثل Adidas و Coca-Cola و Visa كرعاة رئيسيين للبطولة.



بالإجماع





وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة يوم الاثنين إن المنظمة تشاورت بشأن الأمر مع الحكومة والشركاء التجاريين.





وقال جونسون في بيان "كان هناك إجماعًا كبيرا على أن هذه الشراكة لا تتماشى مع رؤيتنا للبطولة ولا ترقى إلى مستوى توقعاتنا".





وتابع جونسون "في حين لم يتم تأكيد الشراكة من قبل FIFA، وبناءً على المشاورات التي أجريناها مع مجتمعنا والجهات والمؤسسات المعنية، ثمة شعور بعدم الارتياح تجاه تلك الشراكة".





"بينما ننتظر مزيدًا من الوضوح والمعلومات حول تفاصيل الشراكة من FIFA، نواصل نقل هذه الرسالة الواضحة نيابة عن كرة القدم الأسترالية ونيوزيلندا لكرة القدم ومجتمعنا."





ولم يرد الفيفا على الفور على طلب وكالة رويترز للتعليق على موضوع الشراكة.



Football Australia Chief Executive Officer James Johnson said the Visit Saudi partnership for FIFA Women's World Cup 2023 does not align with the collective vision for the tournament. Source: AAP / Dean Lewins وقال المحلل الإعلامي الأسترالي ولاعب كرة القدم السابق كريج فوستر إن الصفقة ستكون "مخزية إلى أقصى حد" بينما قال أليكس مورجان، المهاجم الأمريكي المخضرم، إن الصفقة "من الناحية الأخلاقية" غير منطقية.





وقالت منظمة العفو الدولية في أستراليا إن هناك "مفارقة" في رعاية هيئة سياحة سعودية لبطولة السيدات، حيث إن النساء من ذلك البلد "لا يمكنهن حتى الحصول على وظيفة دون إذن ولي الأمر الذكر".



