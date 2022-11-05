إلقاء الحجارة على طريق سريع يؤدي الى مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

النقاط الرئيسية: مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاماً برصاص القوات الإسرائيلية

نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 2000 مداهمة في الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس

أسفرت المداهمات والاشتباكات عن مقتل أكثر من 120 فلسطينيا، وهي أعلى حصيلة ضحايا خلال سبع سنوات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب مصعب محمد محمود نفل "أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة سنجل، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي... قبل أن يعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تلقى تقارير عن "إلقاء حجارة على طريق سريع... ما تسبب في إلحاق أضرار بسيارات على الطريق".



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وأضاف في بيان أن جنوده "ردوا بفتح النار باتجاه منفذي" الرشق بالحجارة.





وكانت القوات الإسرائيلية قد أردت الخميس أربعة فلسطينيين بينهم منفذ هجوم ومقاتل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ عام 1967.





في أعقاب هجمات دامية شهدتها إسرائيل في آذار/مارس ونيسان/أبريل، وهجمات أخرى تلتها، نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 2000 مداهمة في الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس.





وأسفرت المداهمات والاشتباكات عن مقتل أكثر من 120 فلسطينيا، وهي أعلى حصيلة ضحايا خلال سبع سنوات، بحسب الأمم المتحدة.





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