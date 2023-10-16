الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن سياسات وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد له، وذلك خلال اتصال أجراه ليل الاحد مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب وفا.







وهذه هي المرة الاولى التي يدلي فيها عباس بمثل هذه التصريحات، بعد أسبوع على قيام حركة حماس بتنفيذ هجمات على مواقع عسكرية ومدنية اسرائيلية شمال قطاع غزة خلفت أكثر من 1400 قتيل وفق مسؤولين إسرائيليين.









وأعلنت اسرائيل عقب الهجوم الحرب على حماس وشنت غارات متواصلة على قطاع غزة أدت إلى مقتل 2670 شخصا وإصابة اكثر من 9 آلاف وإحداث ودمار هائل.









وكان عباس قد أدان قتل المدنيين من الطرفين قبل لقائه وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في عمان الجمعة.









وذكرت وكالة وفا أن عباس أكد في اتصاله مع الرئيس الفنزويلي رفضه "الكامل لتهجير" سكان قطاع غزة، معتبرا ذلك "نكبة ثانية" للشعب الفلسطيني.









وجدد عباس "رفض قتل المدنيين من الجانبين" داعيا إلى "إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين".









وحسب البيان الذي نشرته وفا، فإن عباس شدد على "نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي" طريقا لوصول الفلسطينيين الى أهدافهم.









ودعا عباس خلال الاتصال للعمل على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني في غزة "بشكل فوري، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".









وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية، ناقش مادورو وعباس "الوضع المريع" في قطاع غزة بعد "الهجمات العشوائية" التي تشنها إسرائيل.









وأكد مادورو مجددا "دعم فنزويلا غير المشروط للقضية الفلسطينية وسلطتها"، مبديا استعداده لإرسال 30 طنا من المساعدات الإنسانية "للشعب الفلسطيني" خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق البيان.









وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على "المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية" وكذلك العودة إلى "الشرعية الدولية".









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