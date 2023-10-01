البانثرز يحققون فوزا تاريخياً على البرونكوز في نهائي NRL الكبير

فريق الإيلز كان هو الفريق الأخير الذي فاز بثلاث بطولات متتالية في دوري NRL حتى حقق فريق البانثرز هذا الإنجاز ليلة الأحد.

NRL GRAND FINAL

Panthers celebrate victory in the change room after winning the NRL Grand Final between the Brisbane Broncos and Penrith Panthers at Accor Stadium in Sydney, Sunday, October 1, 2023. Source: AAP / MARK EVANS/AAPIMAGE

كان النهائي الكبير لدوري NRL والذي حضره ما يقرب من 80 ألف متفرج واحدًا من أعظم النهائيات التي شهدتها أستراليا، حيث كان يبدو أن فريق البرونكوز كان على وشك الفوز قبل أن يتحفز فريق البانثرز ليحقق فوزًا رائعًا بنتيجة 26-24.

كانت النتيجة في منتصف الشوط الثاني 24-8 لصالح البرونكوز حيث كانت لديهم السيطرة الكاملة على المباراة التي كان أبرز لحظاتها ثلاثية عزرا مام.

كان الزخم لصالح البرونكوز بشكل واضح حيث أن تعرض اللاعب جارومي لواي للإصابة في الدقيقة 51 لم يساعد البانثرز على التقدم.

لكن بطريقة ما، نظم فريق البانثرز نفسه وشن هجوما مضاداً قاده نحو الفوز الكبير. ويرى البعض أن ذلك تلك كانت أعظم هجمة مضادة في تاريخ النهائي الكبير.

يرى المحللون أن مفتاح عودة البانثرز إلى الصدارة كان أداء كليري الحائز على ميدالية كلايف تشرشل.

لقد برز أداء اللاعب في المباراة في آخر 20 دقيقة ، أولاً من خلال إعطاء التمريرة النهائية عندما سجل ليوتا وصد لاختراق خط الدفاع من قبل البرونكوز .

من الجدير بالذكر أن فريق الإيلز كان هو الفريق الأخير الذي فاز بثلاث بطولات متتالية في دوري NRL حتى حقق البانثرز هذا الإنجاز ليلة الأحد.

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نشر في: 2/10/2023 9:07am
آخر تحديث: 2/10/2023 9:20am
المصدر: SBS

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