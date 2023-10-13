بق الفراش يجتاح باريس وينتقل إلى بلدان أخرى في العالم.. فهل أستراليا في مأمن؟

النقاط الرئيسية: شهدت العاصمة الفرنسية انتشار بق الفراش خلال أسبوع الموضة في باريس.

يكاد يكون من المستحيل تجنب بق الفراش أو القضاء عليه بسبب مقاومته وقدرته على الانتشار بسرعة.

هناك مخاوف من انتشارها إلى بلدان أخرى بسبب العدد الكبير من السياح.

تُعرف باريس باسم مدينة الأضواء أو مدينة الحب، لكنها الآن مدينة بق الفراش.





أصبحت المدينة موبوءة بالحشرات مؤخراً، والتي يُعتقد أن الأعداد المتزايدة من الزوار فيها تزيد من شدة الموضوع.





تُظهر آخر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بق الفراش يزحف حول مترو الأنفاق ودور السينما، وتغطي لدغات الحشرات الاشخاص المتواجدين، مع انتشار للمراتب الملوثة المهملة في الشارع.



وهناك بعض التوقعات بأن البق قد يكون وصل بالفعل إلى لندن ومدن أخرى، خاصة من خلال الأشخاص الذين سافروا داخل وخارج باريس لحضور أسبوع الموضة في باريس.





وصلت تقارير عن انتشار بق الفراش إلى أعلى المستويات الحكومية، وأثارت تساؤلات حول الوضع الصحي والنظافة قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس لعام 2024.





والجدير بالذكر أن بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة يبلغ طولها حوالي 5 ملم وتوجد عادة في الأسّرة والبياضات في المنازل والفنادق.





تتغذى على الدم ويمكن أن تنمو حتى 1 سم ويتحول لونها من البني إلى الأحمر بعد لدغ الأشخاص.





وهي شائعة في جميع أنحاء العالم وغالباً ما تنتقل من مكان إلى آخر عبر أمتعة المسافرين دون علمهم، فهل أستراليا في مأمن من بق الفراش المُحتمل مع زائري المدينة الساحرة؟

