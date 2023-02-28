تراجع النمو في رواتب الموظفين الجدد وثقة المستهلكين في أدنى مستوياتها منذ 2020

النقاط الرئيسية رغم الرواتب الجيدة التي لا يزال يدفعها أصحاب العمل لجذب موظفين جدد إلا أن تباطؤ وتيرة النمو في الأجور دليل إضافي على تراجع الحركة في سوق العمل

تراجعت ثقة المستهلكين أقل بكثير من المتوسط مع الإعلان عن أرقام أخرى محبطة الأسبوع الماضي

انخفضت الثقة لدى أصحاب القروض العقارية بنسبة 4.4 نقاط وهو أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020 مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة

ارتفعت الرواتب المعلن عنها وفقاً لموقع Seek بنسبة 4.4% خلال العام حتى كانون الثاني/يناير.





ورغم تلك الزيادة، إلا أنها كانت أقل من معدل النمو البالغ 4.6% والمسجل خلال 12 شهراً حتى كانون الأول/ديسمبر.





المؤشر الذي يقيس التغيير في الرواتب المعلن عنها في الوظائف الشاغرة سجل شهرين على التوالي من تباطؤ النمو على أساس شهري.





وقال كبير الخبراء الاقتصاديين مات كوغيل إن الاعتدال في نمو الرواتب المعلن عنها يتماشى مع مؤشرات سوق العمل الأخرى مثل معدل البطالة وحجم إعلانات الوظائف.



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لكنه أشار إلى أن سوق العمل لا يزال يشهد نقصاً في العمالة، ولكن ليس بالقدر الذي كان عليه قبل بضعة أشهر.





ويعتبر نمو الرواتب المعلن عنها أثل بكثير من معدل التضخم البالغ 7.8%.





ويعني ذلك وفقاً لكوغيل أن الرواتب الحقيقية المعلن عنها والمعدلة حسب التضخم آخذة في الانخفاض، مما يزيد من الصعوبات للعمال الأستراليين.





من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلكين أقل بكثير من المتوسط مع الإعلان عن أرقام أخرى محبطة الأسبوع الماضي.



وانخفض مؤشر ANZ و Roy Morgan لثقة المستهلكين بشكل طفيف بمقدار 0.4 نقطة إلى 80.





وقالت كبير الاقتصاديين في ANZ أديلايد تيمبريل إن هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يشهد تراجعاً في الثقة هو الأسوأ منذ تفشي كوفيد في أستراليا.





وانخفضت الثقة لدى أصحاب القروض العقارية بنسبة 4.4 نقاط وهو أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020 مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.





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