تراجع النمو في رواتب الموظفين الجدد وثقة المستهلكين في أدنى مستوياتها منذ 2020

لا يزال أرباب العمل يقدمون رواتب جيدة لجذب موظفين جدد، لكن تباطؤ وتيرة النمو في الأجور دليل إضافي على تراجع الحركة في سوق العمل.

ABS LABOUR FORCE FIGURES

Construction workers are seen onsite in Sydney, Thursday, December 16, 2021. Australian Bureau of Statistics has released its November 2021 estimates of employment, unemployment, underemployment, participation and hours worked. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • رغم الرواتب الجيدة التي لا يزال يدفعها أصحاب العمل لجذب موظفين جدد إلا أن تباطؤ وتيرة النمو في الأجور دليل إضافي على تراجع الحركة في سوق العمل
  • تراجعت ثقة المستهلكين أقل بكثير من المتوسط مع الإعلان عن أرقام أخرى محبطة الأسبوع الماضي
  • انخفضت الثقة لدى أصحاب القروض العقارية بنسبة 4.4 نقاط وهو أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020 مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة
ارتفعت الرواتب المعلن عنها وفقاً لموقع Seek بنسبة 4.4% خلال العام حتى كانون الثاني/يناير.

ورغم تلك الزيادة، إلا أنها كانت أقل من معدل النمو البالغ 4.6% والمسجل خلال 12 شهراً حتى كانون الأول/ديسمبر.

المؤشر الذي يقيس التغيير في الرواتب المعلن عنها في الوظائف الشاغرة سجل شهرين على التوالي من تباطؤ النمو على أساس شهري.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين مات كوغيل إن الاعتدال في نمو الرواتب المعلن عنها يتماشى مع مؤشرات سوق العمل الأخرى مثل معدل البطالة وحجم إعلانات الوظائف.
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لكنه أشار إلى أن سوق العمل لا يزال يشهد نقصاً في العمالة، ولكن ليس بالقدر الذي كان عليه قبل بضعة أشهر.

ويعتبر نمو الرواتب المعلن عنها أثل بكثير من معدل التضخم البالغ 7.8%.

ويعني ذلك وفقاً لكوغيل أن الرواتب الحقيقية المعلن عنها والمعدلة حسب التضخم آخذة في الانخفاض، مما يزيد من الصعوبات للعمال الأستراليين.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلكين أقل بكثير من المتوسط مع الإعلان عن أرقام أخرى محبطة الأسبوع الماضي.
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وانخفض مؤشر ANZ و Roy Morgan لثقة المستهلكين بشكل طفيف بمقدار 0.4 نقطة إلى 80.

وقالت كبير الاقتصاديين في ANZ أديلايد تيمبريل إن هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يشهد تراجعاً في الثقة هو الأسوأ منذ تفشي كوفيد في أستراليا.

وانخفضت الثقة لدى أصحاب القروض العقارية بنسبة 4.4 نقاط وهو أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020 مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

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نشر في: 28/02/2023 1:19pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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