أستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزة

لقيت سيدة من سيدني مصرعها لتصبح أول ضحية أسترالية في الصراع بين إسرائيل وحماس، فيما أعلنت السلطات أن "كل الخيارات" متاحة لإيصال آلاف الأستراليين إلى بر الأمان.

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Penny Wong has been working with authorities to ensure all Australians in Israel are returned to safety. Source: AAP

النقاط الرئيسية
  • أكدت وزيرة الخارجية بيني وونغ مقتل امرأة من سيدني في المعارك بين إسرائيل وحماس.
  • وونغ تؤكد أن السلطات تعمل على مدار الساعة لإعادة جميع الأستراليين إلى منازلهم بأمان.
  • أودت أعمال العنف بحياة أكثر من 1800 شخص.
قدمت الحكومة الفيدرالية تعازيها لعائلة امرأة من سيدني توفيت في المعارك بين إسرائيل وحماس، فيما تدرس الحكومة تسيير رحلات إجلاء المواطنين الأستراليين في إسرائيل.

ولقيت الجدة جاليت كاربوني (66 عامًا) مصرعها في كيبوتس بئيري، على بُعد كيلومترات من قطاع غزة، وفقاً لتقارير نيوز كورب، بعدما شنت حركة حماس هجمات برية وجوية على الحدود الجنوبية لإسرائيل يوم السبت.
وأكدت وزيرة الخارجية بيني وونغ وفاة كاربوني صباح الأربعاء، وأعربت عن خالص تعازيها لأسرتها وأحبائها.

وقالت وونغ في بيان يوم الأربعاء، "تلقت الحكومة الأسترالية تأكيدا بالوفاة المأساوية لجاليت كاربوني، المواطنة الأسترالية التي قتلت في الهجمات على إسرائيل".

"الخسائر في الأرواح الناجمة عن هذه الهجمات كانت مدمرة وغير مقبولة. وقد دعت أستراليا إلى وقف الهجمات والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين".
"صلواتنا مع جميع القتلى والجرحى في هذه الهجمات وجميع المتضررين الآخرين. وتواصل أستراليا الحث على حماية أرواح المدنيين في جميع الأوقات."

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن هذا الخبر "مفجع".

وأسفرت أحداث العنف الأخيرة عن مصرع أكثر من 1800 شخص.

وهذا التصعيد الكبير هو الأحدث في صراع طويل الأمد بين حماس وإسرائيل.
A woman in a black blazer.
Home Affairs Minister Clare O'Neil said "we are looking at all options at the moment" amid calls for repatriation flights. Source: AAP / Mick Tsikas
أستراليون عالقون في إسرائيل

تقود وونغ الجهود التي تبذلها الحكومة الفدرالية لمساعدة ما يقدر بنحو 10,000 من المقيمين أو المسافرين الأستراليين في إسرائيل ممن يرغبون في المغادرة.

وقالت أونيل: "هذه إحدى أهم الأولويات بالنسبة لنا بعدما حدث في الأيام السابقة".
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ورداً على سؤال عما إذا كان يتم النظر في رحلات لإجلاء الأستراليين، قالت أونيل، "إننا ندرس جميع الخيارات في الوقت الحالي وسنفعل كل ما هو ضروري... وهذا أمر تبحثه وزيرة الخارجية في الوقت الحالي".

إلا أن الأستراليين في إسرائيل عبروا عن إحباطهم من الحكومة لعدم قيامها حتى الساعة بتوفير طريق آمن للعودة إلى الوطن.

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نشر في: 11/10/2023 11:40am
آخر تحديث: 11/10/2023 12:28pm
المصدر: AAP
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