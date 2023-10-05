بعد رواجها في السوق السوداء: بيع نقاط رخصة القيادة قد يكلفك الكثير

Pictures of demerit ads.

People are offering to sell their demerit points. Source: Moment RF, Getty / Simon McGill

من المعروف أنه في بعض الأحيان يقوم البعض بإعطاء نقاط من رخصة القيادة (demerit points) إلى أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين خسروا نقاطهم في مخالفات مرورية سابقة.

ويحدث هذا حتى لا يفقد الشخص رخصة القيادة الخاصة به، وفي هذه الحالة يكون الأمر مجانياً.

ولكن هناك من يتربّح من وراء ذلك، فيتحملون أخطاء قيادة الآخرين من الغرباء مقابل ثمن معين.
Screenshots of ads selling demerit points.
Screenshots of illegal demerit point ads. Credit: SBS The Feed
حيث من الشائع أن البعض قد يتقاضى مبلغ 80 دولاراً كي يتحمل مخالفة السائق الفعلي، ويُقدّر آخرون تلك النقاط بمبلغ 1000 دولار لكل منها، في الوقت الذي يبيعون فيه 3 نقاط أحياناً.

ومن المؤكد أن هذه الممارسة غير قانونية، لكن هذا لم يمنع الناس من القيام بها لسنوات.

يتم بيع تلك النقاط عبر الإنترنت ووسائل التواصل، على الرغم من قيام Meta (مالك Facebook) بحظر بيع المنتجات غير القانونية، إلا أن إعلانات بيع النقاط لاتزال موجودة، حتى أن هناك مجموعات خاصة، مصنفة حسب الولاية، تعمل على تسهيل بيعها.
An internet browser.
Facebook groups are popping up, but among the actual sales are also scammers.
في حين أنه ليس من غير القانوني لمالك السيارة أن ينقل مخالفات النقاط إلى سائق آخر، إذا كان هو الشخص الذي يقود السيارة بالفعل وقت ارتكاب المخالفة.

ولكن إذا كذبت بشأن من كان يقود السيارة وتم اكتشاف الأمر، فقد يواجه كلا الطرفين غرامات بسبب البلاغ الكاذب والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.

 
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نشر في: 5/10/2023 12:45pm
By Michelle Elias
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: SBS
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