اشتباك بيتر داتون وأنتوني ألبانيزي حول التصويت على استفتاء البرلمان

النقاط الرئيسية بيتر داتون وأنتوني ألبانيز في حرب كلامية حول The Voice أمام البرلمان.

يريد زعيم المعارضة من رئيس الوزراء أن يطرح النموذج المفضل للحكومة قبل الاستفتاء.

وقد وصف ألبانيز هجمات داتون بأنها "أعمال حرب ثقافية رخيصة".

اشتبك بيتر داتون مع أنتوني ألبانيزي حول صوت السكان الأصليين في البرلمان، فإتهم زعيم المعارضة رئيس الوزراء بأنه يستهتر بالاقتراح بينما تستعد الحكومة الفيدرالية لإطلاق حملتها بعنوان "نعم'' .





وقال داتون للصحفيين يوم الأحد إن ألبانيزي كان يعامل الجمهور "مثل الساذجين" بينما يدعو الحكومة إلى تقديم نموذج ذا فويس "The Voice" إلى البرلمان قبل أن يتوجه إلى الاستفتاء.





يأتي ذلك بعد أن كتب زعيم المعارضة في رسالة إلى السيد ألبانيزي أن الحكومة كانت ترتكب "خطأ كارثيًا" بعدم طرح نموذجها المفضل قبل الاستفتاء، وأن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى نقاش "خطير ومثير للانقسام".





وقال داتون للصحفيين يوم الأحد "الناس لديهم أسئلة معقولة. هناك كثير من الأستراليين إذا كانت لديهم تفاصيل أمامهم بشأن نموذج معين ، فيمكنهم دعم ذا فويس".



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"لا يمكنك أن تقول فقط للجمهور الأسترالي كرئيس للوزراء ،"صوت في انتخابات يوم السبت وسنقدم لك التفاصيل يوم الاثنين. إنه قرار خطير للغاية لتغيير دستورنا."





قال داتون إن استفساراته الرئيسية كانت حول كيفية تشكيل الهيئة الاستشارية، وكيف ستعمل على أساس إقليمي وكيف ستعالج القضايا في المناطق النائية.





ورد رئيس الوزراء على تعليقات داتون ، واصفا هجماته بأنها "أعمال حرب ثقافية رخيصة" في تغريدة على موقع تويتر يوم الأحد. وقال أيضًا إنه لم يطّلع بعد على رسالة السيد داتون التي تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام.





سوف تكون ذا فويس هيئة استشارية تتألف من أفراد من السكان الأصليين لتقديم المشورة للحكومة الفيدرالية، ولكنها لن تتمتع بحق النقض (الفيتو) على القرارات البرلمانية.





وقالت الحكومة إنها ستبدأ حملتها بعنوان "نعم" في 20 فبراير مع "أسبوع من العمل" بما في ذلك الفعاليات المجتمعية لتعزيز الحوار حول هذه القضية.



ومن المرجح أن يُعرض التشريع الخاص بالاستفتاء ، المقرر إجراؤه بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر ، على البرلمان في اذار/مارس.





سيحتاج مشروع القانون إلى دعم 13 من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 18 عضوًا إذا قررت المعارضة معارضته.





وتأتي تعليقات السيد دوتون في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الليبرالي إلى تحديد موقفه من موقع ذا فويس ، بعد أن عارض شركاء التحالف المواطنون رسمياً الاستفتاء.





استقال عضو البرلمان أندرو جي من الحزب بسبب هذا الموقف ، واختار الانتقال إلى منصة العرض المشتركة.





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