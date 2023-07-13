خطوة غير مسبوقة من مصرف الاحتياطي الأسترالي: كيف ستؤثر على قسط منزلك؟

النقاط الرئيسية سيعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعات أقل لتحديد أسعار الفائدة.

تأتي التغييرات ضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية في آليات عمل المصرف.

غموض من فيليب لوي بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

في خطوة أثارت انتباه الكثير من المتابعين، قرر مصرف الاحتياطي الأسترالي تخفيض عدد الاجتماعات التي يعقدها لتحديد أسعار الفائدة من 11 إلى ثمانية سنويًا.





وأشار فيليب لوي محافظ مصرف الاحتياطي الأسترالي في كلمة ألقاها في بريزبان إلى أن الاجتماعات ستكون أطول بكثير أيضًا، وستستمر لمدة يومين لإتاحة مزيد من الوقت للمصرف لفحص القضايا بالتفصيل.





وحدد الاحتياطي عددًا من التغييرات التي سيتم تقديمها اعتبارًا من فبراير/شباط بشأن آليات عمل المصرف بعد المراجعة البرلمانية، بما في ذلك التعامل مع تضارب المصالح وخلق ثقافة أكثر انفتاحًا.



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ومن أبرز التعديلات أن مجلس الإدارة سيقوم بدلاً من المحافظ بإصدار البيان الصحفي بعد الاجتماعات، كجزء من استراتيجية إعلامية جديدة تتضمن أيضًا إطلاق قسم منفصل للعلاقات العامة والاعلام.





وصرح لوي بأنه "علينا الانتظار لمعرفة إمكانية تمديد التجميد الأخير لأسعار الفائدة، لكن المصرف قد يُضطر لرفعها مرة أخرى".





وقال "من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد لإدارة التضخم إلى المعدل المستهدف في إطار زمني معقول".



ودافع عن قرار البنك برفع أسعار الفائدة في السابق، قائلاً إن السياسة المتبعة تؤدي الغرض، لكن هناك تأخيرًا في تحديد موعد خفض التضخم.





وقال إن هناك عوامل متناقضة تلعب دورها - حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف العمالة.





لكنه قال إن العديد من القوى تعمل في الاتجاه الآخر، بما في ذلك تباطؤ سلاسل التوريد، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو في استهلاك الأسر والطلب الإجمالي.



Source: SBS وتحسنت ثقة المستهلك من 79.2% في يونيو/حزيران إلى 81.3%في يوليو/تموز وفقا لمؤشر معهد وستباك في ملبورن.





وفي سياق متصل، سجل مكتب الإحصاءات الأسترالي تراجع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الشهري لشهر مايو/آيار، حيث انخفض إلى 5.6% مقارنة بـ 6.8%في أبريل.





الجدير بالذكر أنه سيتم تعيين محافظ جديد للبنك بمجرد انتهاء ولاية لوي في سبتمبر/أيلول المقبل.



