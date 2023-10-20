هذه أرخص المدن للسفر إذا كنت تخطط لرحلة إلى أوروبا

النقاط الرئيسية: قام موقع مقارنة الرحلات الجوية Kayak بمراقبة أسعار الرحلات الجوية من أستراليا إلى أوروبا على مدى ستة أشهر.

في حين أن لندن كانت المدينة الأوروبية الأكثر بحثاً، إلا أنها لم تكن الأقل تكلفة بالتأكيد.

وجد Kayak أن إسطنبول كانت الأقل تكلفة، تليها روما وأمستردام وباريس.

بعد انقضاء الصيف الأوروبي، إذا كنت محباً للسفر وتخطط من الآن لرحلة العام المقبل، أو قضاء عيد الميلاد في أوروبا، إليك هذه النصائح المفيدة لتخفيف تكلفة سفرك.





السفر من أستراليا إلى أوروبا ليس رخيصاً، وإذا كنت تريد توفير بعض المال، فإن المدينة التي تسافر إليها يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً.





قام موقع Kayak بفحص الأسعار من المطارات الأسترالية إلى أوروبا بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآذار/مارس 2024، ووجد أفضل 10 وجهات طيران بأسعار معقولة خلال الأشهر الستة المقبلة.



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وفقًا لـ Kayak، تعد إسطنبول المدينة الأوروبية الأقل تكلفة للسفر إليها، حيث يبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران الاقتصادية ذهاباً وإياباً 2,038 دولار.





وجاءت روما في المركز الثاني بمبلغ 2,044 دولار بينما حلت أمستردام في المركز الثالث بمبلغ 2,150 دولار.





واحتلت باريس المركز الرابع بمبلغ 2,200 دولار، تليها ميلانو بمبلغ 2,292 دولار.



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أما بالنسبة إلى لندن التي تعد الوجهة الأكثر بحثاً من قبل المسافرين، فأتت في المرتبة السابعة من حيث التكلفة، حيث بلغ متوسط سعر الرحلة الاقتصادية 2,338 دولار.





ووفقًا لـ Kayak، فإن شباط/فبراير 2024 هو الشهر الأقل تكلفة للسفر إلى أوروبا في الأشهر الستة المقبلة، بمتوسط سعر 1904 دولار للتذكرة من أستراليا.





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