بعد ظهور الجثة الثانية: جريمة قتل غامضة تهز ملبورن في العام الجديد

النقاط الرئيسية مقتل امرأة صينية بأحد الشقق السكنية بوسط ملبورن في ملابسات غامضة

أدت التحقيقات في الحادث الأول إلى اكتشاف جثة امرأة أخرى في قلب ملبورن

ألقت الشرطة القبض على رجل يُعتقد أن منفذ الجريمتين مع استمرار التحقيقات لمعرفة الدوافع والملابسات

تحقق شرطة ولاية فيكتوريا في جريمة قتل مزدوجة محتملة بعد العثور على جثة امرأة ثانية في منطقة الأعمال المركزية بملبورن.





كانت الشرطة قد أعلنت يوم السبت الماضي عن عثورها على جثة امرأة صينية تبلغ من العمر 31 عامًا في شقة سكنية بشارع لا تروب بوسط ملبورن مساء يوم 27 ديسمبر.



هذا وقد اتُهم رجل يبلغ من العمر 22 عامًا من منطقة Huntingdale في جنوب شرق ملبورن بعد ذلك بالقتل والسرقة بعد مساعدة الجمهور وتفتيش مكثف للشرطة للعثور عليه.





ولكن الأمر ازداد غموضا، عندما كشفت الشرطة ليلية رأس السنة عند توجههم إلى شقة أخرى في وسط المدينة كجزء من التحقيقات عن مفاجأة أخرى.





وجدت الشرطة جثة امرأة من منطقة Docklands تبلغ من العمر 51 عامًا في شقة سكنية بشارع ووترسايد بليس.



Death body in morgue - Pixabay Source: Pixabay وقالت الشرطة إن المحققين لم يحددوا بعد الملابسات الدقيقة للوفاة، لكنهم تعاملوا معها على أنها مريبة ويعتقدون أنها مرتبطة بوفاة المرأة الأولى بصورة ما.





ويعتقد المحققون أن كلتا المرأتين كانتا على علاقة بالجاني المزعوم، ولم يقم المحققون بتوجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص آخر فيما يتعلق بالحادثتين.





وحثت الشرطة أي شخص قد شاهد نشاطًا مشبوهًا حول شقة دوكلاندز أو كان لديه كاميرا مراقبة بين 27 و 29 ديسمبر / كانون الأول التقدم والابلاغ بتلك المعلومات في أسرع وقت ممكن.



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وقال دين توماس ، القائم بأعمال مفتش شرطة الجريمة "أفهم أن هناك الكثير من القلق والخوف في المجتمع، لا سيما أولئك الذين يقيمون في منطقة الأعمال المركزية والضواحي المحيطة بها، بعد وفاة هاتين المرأتين في أسبوع واحد".





"في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أننا نبحث عن أي ضحايا آخرين، ولدينا شخص في الحجز كان معروفًا لكلتا المرأتين".





وأضاف توماس "تم اتهامه فيما يتعلق بوفاة المرأة البالغة من العمر 31 عامًا والتي كانت موجودة في شقة Latrobe Street ولا تزال تحقيقاتنا جارية بشأن العلاقة بينه وبين المرأة الثانية."





وأفادت الشرطة بوصول عائلات المرأتين إلى خدمات الدعم والصخة النفسية اللازمة.





وتم وضع الجاني المزعوم في الحبس الاحتياطي يوم الجمعة للمثول أمام محكمة ملبورن الابتدائية في مايو/آيار المقبل.



