«سجناء سياسيون»: متظاهرون في أحد الشعانين يطالبون بتأشيرات للاجئين العالقين في مراكز الاحتجاز

النقاط الرئيسية تجمع النشطاء في سيدني وملبورن وكانبيرا.

يقول المدافعون إن حوالي 12,000 لاجئ وطالب لجوء قد تُركوا بتأشيرات مؤقتة أو منتهية الصلاحية.

بعض هؤلاء اللاجئين ليس لديهم مسار للحصول على الإقامة الدائمة.

تجمع المئات من النشطاء في مسيرات يوم الأحد في جميع أنحاء البلاد لمطالبة الحكومة الفيدرالية بمنح تأشيرات دائمة للاجئين العالقين في طي النسيان.





ورفع المتظاهرون في سيدني وكانبيرا وملبورن لافتات كتب عليها «تأشيرات دائمة للجميع» و «10 سنوات طويلة جدًا»، واتهموا الحكومة بـ «استخدام اللاجئين كسجناء سياسيين».





كما تم التخطيط للتجمعات في العواصم الأخرى والمراكز الإقليمية الرئيسية.





في يوم الأحد المبلل، ظهر عشرات المتظاهرين في منطقة الأعمال المركزية بسيدني، بمن فيهم اللاجئ البنغلاديشي بهار الدين.





نجا الشاب البالغ من العمر 38 عامًا من الاضطهاد السياسي حيث كان والده ضحية قتل خارج نطاق القضاء واختفى شقيقه قسراً على يد قوات الأمن.



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طلب اللجوء في أستراليا، قفز على متن قارب متهالك في عام 2012 واحتُجز في جزيرة كريسماس لمدة شهرين.





كان قادرًا على الاستقرار في سيدني وقال إنه حضر المسيرة للدعوة إلى حل وضعه المحفوف بالمخاطر.





وقال لـ AAP: «أنا على تأشيرة مؤقتة أنتظر لمدة 10 سنوات».





«من الجيد أن الحكومة أعطت تأشيرات لـ 19,000 شخص لكنني ما زلت واحدًا من 12,000 شخص ينتظرون».





وأشاد المدافعون بقرار الحكومة في فبراير بمنح تأشيرات الإقامة الدائمة لـ 19,000 طالب لجوء بتأشيرات حماية مؤقتة، وفقًا لمجلس اللاجئين الأسترالي.



Protesters gathered in capital cities around Australia to call for better treatment of refugees and asylum seekers. Source: AAP / Flavio Brancaleone لكنهم قالوا إنه ترك حوالي 12 ألف لاجئ وطالب لجوء آخر تم رفضهم بموجب العملية السريعة للحكومة السابقة بشأن التأشيرات المؤقتة أو المنتهية الصلاحية.





تضم المجموعة أكثر من 1000 لاجئ تم نقلهم من معسكرات الاحتجاز الخارجية في ناورو وبابوا غينيا الجديدة إلى أستراليا دون أي مسار نحو إعادة التوطين الدائم.





يخشى فراس الكلابي، وهو لاجئ عراقي يبلغ من العمر 44 عامًا، أن يتم ترحيله مع انتهاء صلاحية تأشيرته المؤقتة في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان





ابن أحد كبار المسؤولين في نظام صدام حسين البعثي، وقد احتُجز في أحد سجون بغداد لمدة ثمانية أشهر بعد أن استهدفت الحكومات والميليشيات المتعاقبة ذات الأغلبية الشيعية عائلات النظام السابق عندما سقط في عام 2003.





فرّ السيد الكيلبي من العراق في عام 2013 عبر ماليزيا وإندونيسيا، ووصل على متن قارب إلى جزيرة كريسماس حيث احتُجز لمدة شهرين ثم احتُجز في مرفق احتجاز آخر في أستراليا لعدة أشهر.



حصل صاحب شركة إصلاح الزجاج على تأشيرة مؤقتة على مدار العقد الماضي ولكنه تمكن من بناء حياة ولد فيها طفلاه كمواطنين أستراليين.





«ليس لدي جواز سفر عراقي وليس لدي عائلة في العراق، فماذا أفعل إذا تم ترحيلي وفصلي عن زوجتي وأطفالي؟ »، قال لـ AAP.





وقال إنه إذا تم ترحيله، فإن قوات الأمن العراقية ستعتقله على الفور.





«أسأل رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز كيف يمكنك قبول أنني لم أتمكن من رؤية والدي وأمي لأكثر من عقد وكيف يمكنك قبول انفصالي عن أطفالي إذا تم ترحيلي إلى العراق؟ »، قال السيد الكيلبي.



وقال إن ملاذه الأخير هو وزير الهجرة الذي يمنحه تأشيرة دائمة.





«غادرنا لأن وطننا لم يكن آمنًا بالنسبة لنا والآن ننتمي إلى أستراليا، ندفع ضرائبنا، ونعمل بجد... ولكن لم يتم إعطائي مستقبلًا بسبب حالة التأشيرة الخاصة بي».





وقال المتحدث باسم ائتلاف العمل من أجل اللاجئين إيان رينتول إن الحكومة الألبانية حافظت أيضًا على الحظر الذي فرضته الحكومة الليبرالية السابقة على قبول أكثر من 7000 لاجئ من إندونيسيا. وقال



