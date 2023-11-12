أكبر شركة موانئ أسترالية توقف أعمالها لتعرضها للقرصنة الالكترونية

الشركة تعد بالعودة للعمل في غضون ايام

Port of Melbourne

Port of Melbourne Credit: courtesy of Port of Melbourne

قالت أكبر شركة تشغيل للموانئ في أستراليا إنها ستعود للعمل مرة أخرى خلال أيام، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.

.وأغلقت شركة D-P World Australia  عملياتها في موانئ سيدني وملبورن وبريزبان وفريمانتل بعد اكتشاف الاختراق يوم الجمعة (12 تشرين الثاني -نوفمبر)، مما أدى إلى تعليق عمليات رفع البضائع والحاويات عن الأرصفة.

وتقول الشركة إن أولوية عملها الآن رفع البضائع والحاويات عن الأرضفة باسرع وقت ممكن من أجل تجنب أي انقطاع لسلسلة التوريد.

من جهتها، قالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك للقناة السابعة إن الحكومة تعمل مع مركز الأمن السيبراني للتأكد من أن الشركات في جميع أنحاء أستراليا آمنة من الهجمات السيبرانية المستقبلية.

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نشر في: 13/11/2023 7:54am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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