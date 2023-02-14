"سأحبك إلى الأبد": الإعلان عن سبب وفاة طفل من سيدني داخل منتجع للعطلات في فيجي

قالت الشرطة الفيجية إن تشريح الجثة كشف عن وفاة كايرو وينيتانا جراء صدمة كهربائية خلال عطلة عائلية في نادي ويندهام، بالجزيرة الرئيسية في فيجي.





وأفادت وسائل الإعلام أن الصبي، وهو مواطن نيوزيلندي مقيم في سيدني، كان يطارد الضفادع عندما صُدم بتيار مباشر من عمود مصباح في الفندق.





تم العثور عليه بالقرب من حوض للزهور في الفندق وتم نقله إلى مستشفى نادي لكنه فارق الحياة.





ونعت الأم المفجوعة ابنها في منشور على فيسبوك بعد الوفاة المفاجئة.





وكتبت يوم الاثنين "أحببتك يا ولدي منذ اللحظة التي اكتشفت فيها أنني أحملك وسأحبك إلى الأبد".





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