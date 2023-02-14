"سأحبك إلى الأبد": الإعلان عن سبب وفاة طفل من سيدني داخل منتجع للعطلات في فيجي

تم العثور على صبي من سيدني يبلغ من العمر ثماني سنوات ميتاً في منتجع شهير للعطلات في فيجي، وقد تم صعقه بالكهرباء.

TRAVEL FIJI RESORT

A supplied image obtained Monday, Nov. 23, 2015 of a general view of Outrigger Beach resort on Viti Levu's Coral Coasin, Fiji. Outrigger Fiji Beach Resort is a beachfront hideaway just outside Sigatoka on the south coast of Fiji's main island Viti Levu. (AAP Image/Outrigger Resorts) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: OUTRIGGER RESORTS/PR IMAGE

قالت الشرطة الفيجية إن تشريح الجثة كشف عن وفاة كايرو وينيتانا جراء صدمة كهربائية خلال عطلة عائلية في نادي ويندهام، بالجزيرة الرئيسية في فيجي.

وأفادت وسائل الإعلام أن الصبي، وهو مواطن نيوزيلندي مقيم في سيدني، كان يطارد الضفادع عندما صُدم بتيار مباشر من عمود مصباح في الفندق.

تم العثور عليه بالقرب من حوض للزهور في الفندق وتم نقله إلى مستشفى نادي لكنه فارق الحياة.

ونعت الأم المفجوعة ابنها في منشور على فيسبوك بعد الوفاة المفاجئة.

وكتبت يوم الاثنين "أحببتك يا ولدي منذ اللحظة التي اكتشفت فيها أنني أحملك وسأحبك إلى الأبد".

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نشر في: 15/02/2023 9:48am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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