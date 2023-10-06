تعلم اللغة الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI)

الذكاء الاصطناعي (AI) هو أداة رائعة لتعلم أشياء جديدة. عندما تستخدمه بشكل صحيح، يمكن أن يكون الأمر مثل وجود مدرس اللغة الإنجليزية الخاص بك في جيبك! يتمتع الذكاء الاصطناعي بأربع ميزات رائعة:



متاح على مدار الساعة

سوف يجيبك في أي وقت من النهار أو الليل.



بناء الثقة

إنه صبور للغاية - يمكنك طرح أي عدد تريده من الأسئلة؛ ولن يحكم عليك أبدًا.



تفاعلي

سوف يستجيب عندما تطرح عليه أسئلة.



شخصي

يمكنك أن تطلب منه تقييم مهاراتك في استخدام اللغة الإنجليزية، ويمكن أن يقدم لك ملاحظات فورية حول مستواك.



فهم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو نوع من التكنولوجيا التي تؤدي المهام التي يمكن أن يقوم بها الإنسان، مثل حل المشكلات والتعلم والتفكير. تشمل الأمثلة برامج تحويل الصوت إلى نص والترجمة، وتشمل أيضًا التقنيات المستقبلية مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات.





من الأمثلة الشائعة للذكاء الاصطناعي روبوتات المحادثة التي تحاكي المحادثات البشرية. وهي مصممة لمعالجة وتحليل كميات كبيرة من البيانات. يستخدم chatbot على سبيل المثال لتقديم إجابات على أسئلة المستخدمين.



When you use it properly, Artificial Intelligence can become your personal language teacher. It's like having your own English teacher in your pocket! Credit: Laurence Dutton/Getty Images

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين لغتك الإنجليزية

الخطوة الأولى هي اختيار روبوت الدردشة وإنشاء حساب. هناك الكثير من روبوتات الدردشة المجانية للاختيار من بينها، لذا ابحث عبر الإنترنت عن روبوت يناسبك.





بمجرد إعداد حسابك، يمكنك البدء في طرح الأسئلة وسيرد روبوت الدردشة عليك. هناك العديد من الطرق لاستخدام روبوتات المحادثة لتحسين لغتك الإنجليزية، وإليك بعض الأسئلة التي يمكنك وضعها في برنامج الدردشة الآلي للبدء:



تدرب على محادثة:

هل يمكننا التحدث عن الطبخ؟

اكتب محادثة بين معلم وأحد الوالدين.

أريد إجراء محادثة مع مديري حول الحصول على إجازة مرضية. ماذا يجب أن أقول؟

تعلم قواعد اللغة:

متى أستخدم صيغة الماضي البسيطة؟

اكتب ست جمل باستخدام if عن شئ قد يحدث في المستقبل.

اكتب قصة عن عطلة في كيرنز باستخدام المبني للمجهول.

تعلم المفردات:

هل يمكن أن تعطيني قائمة كلمات عن كرة القدم؟

اكتب ست جمل عن البستنة.

هل يمكن أن تعطيني قائمة بالتعابير الزمنية المستخدمة في أستراليا؟

قم بتحسين كتابتك:

تحقق من القواعد النحوية الخاصة بي: [أدخل النص الخاص بك].

هل يمكنك اقتراح كلمات مختلفة في هذه الجملة: [أدخل النص الخاص بك]؟

هل يمكنك أن تعطيني ملاحظات على إجابتي؟ [استخدم هذا بعد محادثة مع Chatbot

]



The first step is to choose a chatbot and create an account. There are lots of free chatbots to choose from so have a search online for one that suits you. Credit: 10'000 Hours/Getty Images

نصائح حول استخدام الذكاء الاصطناعي

تعتمد جودة الإجابة التي تحصل عليها على سؤالك، لذا أعد كتابة سؤالك عدة مرات كما تريد. يمكنك أيضًا محاولة تجميع الأسئلة. على سبيل المثال، «هل يمكننا إجراء محادثة حول الهوايات حيث يمكنك تصحيح القواعد النحوية؟»





يمكنك أيضًا أن تطلب من Chatbot أن يعطيك إجابة على مستويات مختلفة من اللغة الإنجليزية. جرب عبارات مثل «هل يمكنك تبسيط ذلك؟» أو «يرجى إعادة كتابة ذلك على مستوى ما قبل المتوسط».



استخدم الذكاء الاصطناعي بأمان

تأكد من حصولك على تجربة آمنة وممتعة عند استخدام الذكاء الاصطناعي. فكر في:



الدقة: تحقق من المعلومات التي يوفرها لك الذكاء الاصطناعي - فهي ليست بديلاً للخبير.

التحيز: يحصل الذكاء الاصطناعي على المعلومات من الإنترنت، لذلك قد تكون بعض الإجابات رأيًا وليس حقيقة.

الصدق الأكاديمي: لا تحاول جعل الذكاء الاصطناعي يقوم بمهامك نيابة عنك! هذا يسمى الانتحال وسيقوم المعلمون بإجراء فحوصات للتأكد من ذلك.

الخصوصية والأمان: قبل اختيار روبوت المحادثة، تعرف على البيانات التي يجمعها روبوت المحادثة، وكيفية استخدامها، وكيفية مشاركتها مع الشركات الأخرى، وكيفية حمايتها من المتسللين.

تدرب مع الناس

من الممتع طرح الكثير من الأسئلة على الذكاء الاصطناعي وقراءة الإجابات، ولكن إذا كنت ترغب في تحسين لغتك الإنجليزية، فأنت بحاجة إلى التدرب مع أشخاص حقيقيين أيضًا! اطلب من أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك التدرب معك والتناوب على قراءة الأسئلة والأجوبة بصوت عالٍ.



