تحديثات كورونا: ما هو المتحور (XBB.1.5) ولماذا يثير القلق حول العالم؟

النقاط الرئيسية بدء تنفيذ قواعد الاختبار الجديدة على المسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ وماكاو

المتحور الجديد أكثر المتحورات الفرعية عدوى حتى الآن

استمرار انخفاض أعداد الحالات والوفيات حول العالم قد يكون مضللا

شهدت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا انخفاضًا مطردًا آخر في حالات الإصابة الجديدة بـكوفيد-19 هذا الأسبوع.





وسُجلت 19,793 ألف حالة جديدة في نيو ساوث ويلز، مقارنة بـ 27,665 في الأسبوع السابق، بينما سجلت فيكتوريا 12,349 حالة مقارنة بـ 16,568 في الأسبوع الماضي.





ومع ذلك، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في كلتا الولايتين، حيث زادت في نيو ساوث ويلز من 32 إلى 77 حالة وفاة هذا الاسبوع، بينما في فيكتوريا، ارتفعت من 69 إلى 108 حالة وفاة.



يُطلب الآن من المسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ وماكاو تقديم اختبار كورونا بنتيجة سلبية عند دخول أستراليا.





يجب أن تكون نتيجة اختبار كورونا السريع (RAT) سلبية أو اختبار تقنية (NAA)، والذي يتضمن اختبارات PCR و LAMP و TMA، ويتم إجراؤه في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة.





وتقتضي القواعد الجديدة قيام ممارس طبي بالإشراف على اختبار كورونا السريع وإصدار شهادة تفيد بخلو الشخص من أية عوارض لفيروس كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الكشف عن أن بول كيلي كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، نصح صراحة الحكومة الأسترالية بعدم ضرورة فرض اختبار كوفيد-19 على المسافرين القادمين من الصين بسبب عدم وجود "سبب كاف" وعدم الاتساق مع نهج البلاد في التعايش مع الفيروس.





ومع ذلك، تم فرض القيود من منطلق "الحذر الشديد"، في إشارة إلى الافتقار لمعرفة المعلومات الكاملة عن وضع فيروس كورونا في الصين.





ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الصينية الدول التي تنفذ إجراءات اختبار كورونا على المسافرين من الصين بأنها "غير مقبولة"، محذرة من احتمالية فرض إجراءات مماثلة على مواطني تلك البلدان.





وفي سياق متصل، التقت منظمة الصحة العالمية (WHO) بعلماء من مركز السيطرة على الأمراض في الصين لمناقشة وضعهم وأكدت على الحاجة الماسة لتحليل إضافي ومشاركة بيانات التسلسل مع الخبراء الدوليين.



ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم اكتشاف المتحور الجديد لـ Omicron، XBB.1.5 في 29 دولة حتى الآن، مع زيادة في عدد الحالات المعلن عنها في الأجزاء الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة.





وقالت ماريا فان كيركوف، أخصائية وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، "إنه أكثر المتحورات الفرعية قابلية للانتقال الذي تم اكتشافه حتى الآن".





وفقًا لآخر تحديث وبائي لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك انخفاض في الحالات الأسبوعية والوفيات بنسبة 22 ٪ و 12 ٪ على التوالي في جميع أنحاء العالم.





وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذه البيانات "غير كاملة" و "تقلل من العدد الحقيقي" بسبب كل من التخفيض والتأخير في الاختبارات.





وعلى المستوى الدولي، تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الأسبوعية من اليابان وجمهورية كوريا، والولايات المتحدة، والصين، والبرازيل.





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