زيادة الضغوط على ألبانيزي لإرسال عجلات أسترالية الصنع إلى أوكرانيا

تتزايد الضغوط وخاصة من المعارضة على رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي من أجل إرسال عجلات "هاوك آيز" العسكرية الاسترالية الصنع إلى أوكرانيا.





واعلنت استراليا عن تخصيص 110 ملايين دولار كمساعدة عسكرية لاوكرانيا بما في ذلك 70 مركبة عسكرية، و28 شاحنة مدرعة و 14 مركبة عمليات خاصة.





جولة المساعدات الأخيرة لا تتضمن المركبات "هاوك آيز" فيما يقول زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون إنها مهمة لمساعدة القوات الاوكرانية.



وتأمل أوكرانيا ألا تكون الجولة الأخيرة من الدعم العسكري لأستراليا هي الأخيرة خاصة وأنها تأمل، بحسب السفير الاوكراني في كانبيرا، بالحصول مع المركبات المدرعة الاسترالية الصنع.





وبهذه المساعدة الاسترالية يصبح إجمالي الدعم المقدم من أستراليا إلى أوكرانيا 790 مليون دولار منذ بدء بالغزو الروسي لاوكرانيا في شباط فبراير 2022.



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