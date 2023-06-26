زيادة الضغوط على ألبانيزي لإرسال عجلات أسترالية الصنع إلى أوكرانيا

المعارضة تقول إن عجلات "هاوك آيز" الاسترالية مهمة للقوات الأوكرانية

An Australian Army Hawkei Protected Mobility Vehicle Light, on display during Exercise Chong Ju at Puckapunyal training area, Victoria,

An Australian Army Hawkei Protected Mobility Vehicle Light, on display during Exercise Chong Ju at Puckapunyal training area, Victoria, Credit: Australian Department of Defence

تتزايد الضغوط وخاصة من المعارضة على رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي من أجل إرسال عجلات "هاوك آيز" العسكرية الاسترالية الصنع إلى أوكرانيا.

واعلنت استراليا عن تخصيص 110 ملايين دولار كمساعدة عسكرية لاوكرانيا بما في ذلك 70 مركبة عسكرية، و28 شاحنة مدرعة و 14 مركبة عمليات خاصة.

جولة المساعدات الأخيرة لا تتضمن المركبات "هاوك آيز" فيما يقول زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون إنها مهمة لمساعدة القوات الاوكرانية.
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وتأمل أوكرانيا ألا تكون الجولة الأخيرة من الدعم العسكري لأستراليا هي الأخيرة خاصة وأنها تأمل، بحسب السفير الاوكراني في كانبيرا، بالحصول مع المركبات المدرعة الاسترالية الصنع.

وبهذه المساعدة الاسترالية يصبح إجمالي الدعم المقدم من أستراليا إلى أوكرانيا 790 مليون دولار منذ بدء بالغزو الروسي لاوكرانيا في شباط فبراير 2022.
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نشر في: 27/06/2023 7:57am
آخر تحديث: 27/06/2023 8:43am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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