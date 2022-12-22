تحديد أسعار الغاز يدخل حيز التنفيذ لخفض فواتير الطاقة

دخل قرار تحديد حد أقصى لسعر الغاز حيز التنفيذ اليوم من أجل خفض فواتير الطاقة.





فمع صباح الجمعة (23 كانون أول/ ديسمبر)، بدأ العمل بإجراءات وضع حد أقصى لسعر الغاز عند 12 دولارًا للغيغاجول لمدة 12 شهرًا بعد توقيعها من قبل القائمة بأعمال وزير الخزانة الفيدرالي كاتي غالاغر الليلة الماضي.





وكان البرلمان الفيدرالي قد أقر الاسبوع الماضي الماضي قانون الحد الاقصى لاسعار الغاز والذي سيبقى معلوما به على نحو مؤقت لمدة عام واحد.



وسيتم تطبيق سقف السعر على عقود الغاز المحلية الجديدة بالجملة من قبل المنتجين في الساحل الشرقي للبلاد.





وفي بيان مشترك، قالت السناتور غالاغر ووزير الطاقة كريس بوين إن تحديد الحد الأقصى يأتي للمساعدة في الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة بعد الزيادات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.



