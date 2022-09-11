ألبانيزي يقر عطلة رسمية في أستراليا حداداً على الملكة إليزابيث الثانية

النقاط الرئيسية: الإعلان عن عطلة رسمية في أستراليا في 22 أيلول/سبتمبر حداداً على الملكة إليزابيث الثانيةwill have a one-off public holiday to remember Queen Elizabeth II.

إقامة حفل تأبين عند تمثال الملكة إليزابيث حضره رئيس الوزراء والكثير من الشخصيات والسفراء والمفوضين الساميين

إعلان تشارلز ملكاً جديداً في اجتماع المجلس التنفيذي في مقر الحكومة في كانبرا اليوم الأحد





أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي صباح يوم الأحد أن 22 سبتمبر\ايلول سيكون عطلة رسمية ليوم واحد حداداً على رحيل الملكة إليزابيث الثانية.





وقال لبرنامج "إنسايدرز" على قناة ABC: "العطلة تسمح للناس بالتعبير عن احترامهم ومشاعرهم بعد وفاة الملكة إليزابيث".





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"لقد تحدثتُ إلى جميع رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين أمس، وراسلتهم رسمياً هذا الصباح، وعلموا جميعاً على أنه من المناسب أن يكون هنالك عطلة رسمية لمرة واحدة".



الجدير بالذكر أنه تم تأكيد موعد جنازة الملكة في لندن يوم الاثنين 19 سبتمبر/ايلول.





ووصف ألبانيزي حضور الملكة بالمطمئن لأستراليا، وقال لإذاعة ABC: "لقد كانت علاقة ثابتة، حتى أنها تطورت بمرور الوقت".





"بالأمس أثمنا حفل تأبين عند تمثال الملكة إليزابيث حضره العديد من الشخصيات والسفراء والمفوضين السامين".





"هذا دليل على حقيقة أن الملكة إليزابيث حظيت باحترام وإعجاب كبيرين، ليس فقط من دول الكومنولث، ولكن من جميع بلاد العالم".



ماذا يحدث اليوم ايضاً

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه الحاكم العام ديفيد هيرلي للاحتفال باعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش.





وسوف يوصي ألبانيزي الحاكم العام بإعلان تشارلز ملكاً جديداً في اجتماع المجلس التنفيذي في مقر الحكومة في الساعة 11 صباحاً اليوم الأحد.





وسيقوم الحاكم العام بإعلان ذلك ظهر اليوم خارج مبنى البرلمان.





ويشمل الحفل ترحيباً بالملك، يليه بروتوكول "حفظ الله الملك"، ثم تحية بإطلاق 21 طلقة مدفعية، ورفع الأعلام المنكسة.



كما سيقوم حكام الولايات بإصدار إعلاناتهم الخاصة في الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.





وسيسافر رئيس الوزراء وهيرلي إلى لندن يوم الخميس لحضور الجنازة في وستمنستر آبي.





وقال ألبانيزي إنه تم تقديم المساعدة لعشرة من دول الكومنولث من جزر المحيط الهادئ للسفر إلى لندن لحضور الجنازة.



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كما تم تعليق عمل البرلمان الفيدرالي، الذي كان من المقرر أن يعقد هذا الأسبوع في كانبرا، بعد وفاة الملكة.



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