"رجل عجوز مريض": رجل يوجه إهانة للأمير أندرو أثناء وقفة للعائلة المالكة أمام نعش الملكة إليزابيث

النقاط الرئيسية الشرطة الأسكتلندية تلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 22 عاما وجه إهانة للأمير أندرو شقيق الملك تشارلز

يظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يصرخ "أندرو، أنت "رجل عجوز مريض"

في شباط/فبراير، قام الأمير أندرو بتسوية قضية اعتداء جنسي رفعتها فيرجينيا جوفري مقابل مبلغ لم يكشف عنه

تحتوي هذه المقالة على إشارات إلى الاعتداء الجنسي/إساءة معاملة الأطفال.





ألقي القبض على رجل قام بإهانة الأمير أندرو خلال موكب لنعش الملكة في إدنبرة بحضور الملك تشارلز وإخوته.





يظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يصرخ "أندرو، أنت "رجل عجوز مريض" بينما كان يمشي بجواره.





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واحتجزت الشرطة الرجل الذي بدا أنه كان يرتدي قميص نادي ملبورن سيتي.



وأكدت شرطة اسكتلندا في وقت لاحق أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 22 عاماً "فيما يتعلق بخرق السلام في رويال مايل حوالي يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 الساعة 2.50 مساءً".





في شباط/فبراير، قام الأمير أندرو بتسوية قضية اعتداء جنسي رفعتها فيرجينيا جوفري مقابل مبلغ لم يكشف عنه.



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وزعمت جوفري أنها مارست الجنس مع الأمير أندرو عندما كانت قاصراً في السابعة عشرة من عمرها بعد أن قابلته من خلال جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية بحق للأطفال والذي انتحر في زنزانته.





ونفى الأمير أندرو مراراً تلك المزاعم ولم توجه إليه تهمة جنائية.





إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد تأثر باعتداء جنسي، اتصل بـ 1800RESPECT على الرقم 1800737732 أو قم بزيارة 1800RESPECT.org.au. في حالة الطوارئ، اتصل بـ 000.

يمكن للقراء الذين يسعون للحصول على الدعم الاتصال بخدمة Lifeline للأزمات على 131114 وخدمة Suicide Call Back Service على 1300659467 وخط مساعدة الأطفال على 1800 55 1800 (للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و25 عامًا). تتوفر مزيد من المعلومات على الموقع التالي: beyondblue.org.au و lifeline.org.au.