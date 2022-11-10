القبض على متظاهر بعد أن رمى بيضا على الملك تشارلز وزوجته كاميلا (الفيديو بالداخل)

النقاط الرئيسية: تم استهداف الملك البالغ من العمر 73 عامًا وكاميلا البالغة من العمر 75 عامًا بثلاث بيضات سقطت بالقرب منهما

عند وقوع الحادث، سُمع رجل يصرخ «هذا البلد بُني على دم العبيد»

بدأ أشخاص آخرون في الحشود يرددون «حفظ الله الملك» و «عار عليك» في وجه لم يشر الملك إلى الحادث حيث ألقى لاحقًا خطابًا قصيرًا.

تجنب الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بصعوبة الضرب بالبيض الذي تم رميه عليهم خلال زيارة لشمال إنجلترا يوم الأربعاء، مما أدى إلى اعتقال شخص واحد.





تم استهداف الملك البالغ من العمر 73 عامًا وكاميلا البالغة من العمر 75 عامًا بثلاث بيضات سقطت بالقرب منهما أثناء جولة في يورك، قبل أن يتم إخراجهما من قبل المرافقين.





وعند وقوع الحادث، سُمع رجل يصرخ «هذا البلد بُني على دم العبيد» و «ليس ملكي» قبل اعتقاله من قبل العديد من ضباط الشرطة، حسبما أظهرت لقطات بثتها جهات البث.





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كما أطلق المتظاهر صيحات الاستهجان على الزوجين الملكيين قبل أن يظهر وهو يلقي البيض عليهم، وفقًا للصحفيين الحاضرين.



ألقت الشرطة القبض على أحد أفراد الجمهور بعد إلقاء البيض على الملك تشارلز الثالث وكاميلا عند وصولهما لحضور حفل الترحيب بمدينة يورك. Source: Getty / Chris Jackson بدأ أشخاص آخرون في الحشود التي تجمعت في موقع Micklegate Bar التاريخي للزيارة يرددون «حفظ الله الملك» و «عار عليك» في وجه المحتج.





واصل تشارلز وكاميلا الاحتفال التقليدي للترحيب رسميًا بالعاهل في المدينة التاريخية من قبل رئيس البلدية، حيث قامت الشرطة باحتجاز الجاني المشتبه به.





وقالت شرطة شمال يوركشاير في بيان: «تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 23 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة تتعلق بالنظام العام». «لا يزال حاليًا محتجزا من قبل الشرطة».





صنفته وسائل الإعلام في المملكة المتحدة كمرشح سابق لحزب الخضر وناشط في مجموعة الاحتجاج البيئي Extinction Rebellion .



كان أفراد العائلة المالكة في يورك لحضور حفل إزاحة الستار عن تمثال لأم تشارلز، الملكة إليزابيث الثانية، وهي أول تمثال يتم صنعه .





هذا ولم يشر الملك إلى الحادث حيث ألقى لاحقًا خطابًا قصيرًا.





يوم الثلاثاء، التقى تشارلز بفنانين في مدينة أخرى في يوركشاير وهي ليدز حيث شاركوا في مشروع لاستكشاف دور بريطانيا في العبودية - وكشف أنه منفتح على المناقشات حول هذا الموضوع.





وقالت فيونا كومبتون، وهي فنانة ومؤرخة من سانت لوسيان تعرف العاهل وشاركت في المشروع، للصحفيين بعد ذلك: «إنه مستعد لإجراء هذه النقاشات ومعرفة ما يمكن القيام به».





وأضاف كومبتون: «بنفس الطريقة التي نتحدث بها عن الهولوكوست، يجب أن نكون صريحين عند الحديث عن تورط بريطانيا في تجارة الرقيق».



تم استهداف الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بثلاث بيضات سقطت بالقرب منهما أثناء جولة في يورك. Source: Getty / WPA Pool

دعوات للاعتذار

واجهت هذه القضية العائلة المالكة بشكل متزايد، حيث تدعو الحركات الجمهورية المتنامية في دول الكومنولث العاهل البريطاني للاعتذار عن تجارة الرقيق والتكفير عن الاستعمار.





خلال جولة في منطقة البحر الكاريبي قام بها الابن الأكبر للملك الأمير ويليام في وقت سابق من هذا العام، واجه احتجاجات حول الروابط الملكية السابقة بالعبودية، والمطالب بالتعويضات والمشاعر الجمهورية المتنامية.





أما على الصعيد المحلي، فإن الملك تشارلز أقل شعبية من والدته الراحلة، التي حافظت على تقييمات إيجابية للغاية طوال فترة حكمها التي حققت رقمًا قياسيًا بلغ سبعة عقود.





أظهر أحدث استطلاع أجرته YouGov أن 44 في المائة من البالغين لديهم رأي إيجابي عنه، مقارنة بما يقرب من ثلاثة أرباع البالغين الذين كانوا يرون الملكة إليزابيث الثانية بشكل إيجابي.





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