المتظاهرون في جنوب أستراليا يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن. فلماذا تسعى الولاية إلى تغيير قوانينها؟

النقاط الرئيسية: شملت إحدى الاحتجاجات تدلي امرأة تبلغ من العمر 69 عامًا بحبل فوق جسر في المدينة

سارعت حكومة الولاية إلى تشريع البرلمان لزيادة الحد الأقصى للغرامات على العرقلة العامة من 750 دولارًا إلى 50000 دولار أو عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر

في احتجاج يوم الخميس استهدف نشطاء مقر شركة سانتوس للنفط والغاز في أديلايد

اتخذت السلطات والسياسيون في جنوب أستراليا إجراءات ضد المتظاهرين بعد ثلاثة أيام من التعطيل من قبل مجموعة العمل المناخي Extinction Rebellion.





شملت إحدى الاحتجاجات تدلي امرأة تبلغ من العمر 69 عامًا بحبل فوق جسر في المدينة وتعطيل حركة المرور في ساعة الذروة لنحو 90 دقيقة يوم الأربعاء.





وقال مفوض الشرطة جرانت ستيفنز لوسائل الإعلام إنه كان يرغب في «قطع الحبل وتركها تسقط».





«الحبال كانت ممتدة بالكامل عبر الشارع. لذلك لا يمكننا، بقدر ما كنا نرغب في ذلك، قطع الحبل وتركهم يسقطون».



Members of Extinction Rebellion have held protests at the Australian Petroleum Production and Exploration Association conference at the Adelaide Convention Centre this week. Source: AAP / Matt Turner قالت Extinction Rebellion إن دور المتظاهرة كان إعطاء «رسالة حياة أو موت» للمندوبين الذين يحضرون مؤتمر جمعية إنتاج واستكشاف البترول الأسترالية القريب في مركز أديليد للمؤتمرات.





الآن سارعت حكومة الولاية إلى تشريع البرلمان لزيادة الحد الأقصى للغرامات على العرقلة العامة من 750 دولارًا إلى 50000 دولار أو عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.





قال رئيس الحكومة بيتر ماليناوسكاس إن التغيير التشريعي لا يُدخل «أي تعديلات» على قدرة الناس على الاحتجاج السلمي في جنوب أستراليا.



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وقال: «لكن ما لا يمكن السماح بحدوثه هو قيام الناس بتعطيل بقية المجتمع بطريقة تعرض مخاطر وسلامة الآخرين للخطر».





«إن أعمال Extinction Rebellion، بصراحة تامة، تزيد من خطر انبعاثات الكربون.»





وقال زعيم المعارضة ديفيد سبيرز إن احتجاج الأربعاء كان مكلفًا للشركات وهناك تقارير عن تأخر الأشخاص في حضور المواعيد في مستشفى رويال أديلايد القريب.





وقال: «هذه الأنواع من الاحتجاجات تخرج عن نطاق السيطرة وقد سئمنا وتعبنا من رؤية المجموعات والأفراد لا يتلقون أكثر من صفعة على المعصم».



انتقد رئيس وزراء جنوب أستراليا بيتر مالينوسكاس تمرد الانقراض. Source: AAP / Mick Tsikas «نحن نؤمن بحق كل مواطن من جنوب أستراليا في الاحتجاج، ولكن بطريقة سلمية تحترم أولئك الذين اختاروا ممارسة حياتهم اليومية.





«ما رأيناه بالأمس من Extinction Rebellion كان شائنًا وغير مقبول.»





وفي احتجاج يوم الخميس استهدف نشطاء مقر شركة سانتوس للنفط والغاز في أديلايد. وقد تم القبض على أربعة أشخاص بتهمة إلقاء الطلاء على المبنى.





اتُهمت امرأة من فيكتوريا تبلغ من العمر 68 عامًا وأخرى من نيو ساوث ويلز تبلغ من العمر 49 عامًا بإلحاق أضرار بالممتلكات ووضع علامات على الجدران، ورجل من فيكتوريا يبلغ من العمر 50 عامًا بأضرار في الممتلكات، ورجل من أديلايد يبلغ من العمر 66 عامًا بسلوك غير منظم واتلاف للممتلكات.



وقال النائب عن حزب الخضر روبرت سيمز إن مثل هذا التشريع لتقليص الحق في الاحتجاج «مخيف».





«تم تسريع القوانين الصارمة المناهضة للاحتجاج من خلال برلمان الولاية في نيو ساوث ويلز. ومن المقلق للغاية أن نسمع أن جنوب أستراليا قد تكون التالية».





«الحق في الاحتجاج السلمي والعصيان المدني أساسيان لديمقراطيتنا».





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