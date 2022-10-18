فيكتوريا تقدم عمليات تلقيح صناعي مدعومة من خلال النظام الصحي الحكومي. فمن هم المؤهلون؟

النقاط الرئيسية: ستفيد خدمات رعاية الخصوبة العامة الآلاف من سكان ولاية فيكتوريا الذين لا يمكنهم حاليًا تحمل نفقات الخدمات الخاصة

سيتم تقديم الخدمات من خلال Royal Women’s Hospital وMonash Health

المرضى سيحتاجون إلى إحالة من طبيب عام أو أخصائي ذي صلة

سيتم إطلاق خدمات رعاية الخصوبة العامة اعتبارًا من أكتوبر 2022 لمنح المزيد من سكان ولاية فيكتوريا فرصة ليصبحوا آباءا.





ستفيد خدمات رعاية الخصوبة العامة الآلاف من سكان ولاية فيكتوريا الذين لا يمكنهم حاليًا تحمل نفقات الخدمات الخاصة.





سيتم تقديم الخدمات من خلال Royal Women’s Hospital وMonash Health بالإضافة إلى مواقع إضافية سيتم إدراجها في جميع أنحاء فيكتوريا في نهج تدريجي لضمان رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى.





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سيتم توسيع نطاق الخدمات تدريجياً إلى مناطق مثل Epping و Sunshine و Bendigo و Mildura التي تبدأ خدماتها في أوائل عام 2023.





وسيتم إنشاء مواقع أخرى في Warrnambool و Shepparton و Ballarat و Geelong و Heidelberg.



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بحسب الموقع الحكومي لوزارة الصحة في فكتوريا فإن معايير الأهلية للحصول على خدمات رعاية الخصوبة العامة تعتمد على الأدلة و"النظام مصمم لجعل الحصول على الخدمات عادلًا لجميع سكان ولاية فيكتوريا".





يهدف نموذج خدمة رعاية الخصوبة العامة إلى تقديم الخدمة للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل نفقات الخدمات الخاصة مثل أصحاب الدخول المنخفضة والأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات التبرع أو تأجير الأرحام وكذلك المصابين بالسرطان.





من الجدير بالذكر أن المرضى سيحتاجون إلى إحالة من طبيب عام أو أخصائي ذي صلة.





بمجرد الإطلاق الكامل للنموذج من المتوقع أن يستفيد من خدمات رعاية الخصوبة العامة ما يصل إلى 4000 من سكان فيكتوريا سنويًا مما يوفر لهم متوسطًا قدره 10 آلاف دولار سنويًا.





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