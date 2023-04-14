دعوات للتطعيم ضد التيتانوس بعد تسجيل أول حالة وفاة في نيو ساوث ويلز منذ 30 عاماً

دعت هيئة الصحة في نيو ساوث ويلز المواطنين للتطعيم ضد التيتانوس بعد ظهور ثلاث حالات مؤخراً في نيو ساوث ويلز، منها أول حالة وفاة منذ 30 عاماً.

CHINA NEW VACCINE SCANDAL

توفيت امرأة من سيدني في الثمانينيات من عمرها في الأول من نيسان/أبريل بسبب مرض الكزاز Credit: Wang yadong/AP

النقاط الرئيسية
  • هيئة الصحة في نيو ساوث ويلز تدعو المواطنين للتطعيم ضد التيتانوس
  • يأتي ذلك بعد ظهور ثلاث حالات مؤخراً في نيو ساوث ويلز منها أول حالة وفاة منذ 30 عاماً
  • يجب أن يتلقى المراهقون والبالغون الذين لم يسبق لهم تلقي لقاح الكزاز ثلاث جرعات فضلاً عن جرعات معززة بعد 10 و20 عاماً من الجرعة الأولية
قالت كريستين سيلفي، مديرة قسم الأمراض المعدية، إنه يجب على كبار السن على وجه الخصوص التأكد من سريان مفعول لقاح التيتانوس.

"التيتنويس (الكزاز) مرض نادر ولكنه قاتل. التطعيم هو أفضل حل".

وتحدث العدوى البكتيرية في الغالب عند كبار السن، وعادةً النساء اللواتي انتهت صلاحية لقاحهن.

وتوفيت امرأة من سيدني في الثمانينيات من عمرها في الأول من نيسان/أبريل بسبب مرض الكزاز، بعد ظهور حالتين أخريين، الأولى لامرأة أخرى في الثمانينيات من عمرها من سيدني والثانية لامرأة في السبعينيات من شمال نيو ساوث ويلز.
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وتعد هذه الحالات الأولى التي تم الإبلاغ عنها في نيو ساوث ويلز منذ عام 2019 والوفاة الأولى منذ عام 1993.

وقالت الدكتور سيلفي: "هذا بمثابة تذكير لجميع الأستراليين الأكبر سناً بضرورة التحقق من حالة التطعيم ضد التيتانوس".

في جميع الحالات، ينتقل الكزاز من جرح بسيط في الساق تلوث بتربة الحديقة.
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إذا دخلت البكتيريا في الجروح، فإنها تنتج سماً يهاجم الجهاز العصبي. ولا ينتقل المرض من شخص لآخر.

ويجب أن يتلقى المراهقون والبالغون الذين لم يسبق لهم تلقي لقاح الكزاز ثلاث جرعات فضلاً عن جرعات معززة بعد 10 و20 عاماً من الجرعة الأولية.

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نشر في: 14/04/2023 1:52pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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