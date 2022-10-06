استقالة رئيس نادٍ رياضي بعد تعرضه لهجوم عنيف بسبب موقف كنيسته المناهض للمثلية

النقاط الرئيسية جدل واسع بعد استقالة الرئيس التنفيذي الجديد لنادي Essendon لكرة القدم بعد يوم من تعيينه وسط ردود فعل عنيفة على ارتباطه بكنيسة مثيرة للجدل

دعا أسقف أنجليكاني في سيدني الحكومة الأسترالية إلى إقرار مشروع قانون للتمييز الديني

في عظة يعود تاريخها إلى عام 2013 وصفت كنيسة City on a Hill المثلية الجنسية بأنها خطيئة وشبّهت الإجهاض بقتل الأشخاص في معسكرات الاعتقال

دعا أسقف أنجليكاني في سيدني الحكومة الأسترالية إلى إقرار مشروع قانون للتمييز الديني بعد استقالة الرئيس التنفيذي الجديد لنادي Essendon لكرة القدم بعد الكشف عن انتمائه لكنيسة مثيرة للجدل.





وتم قبول استقالة أندرو ثوربورن يوم الثلاثاء وسط ردود فعل عنيفة على دوره كرئيس مجلس إدارة لكنيسة City on a Hill في ملبورن.





وفي عظة يعود تاريخها إلى عام 2013، أي قبل سنة واحدة من تولي ثوربورن منصب رئيس مجلس الإدارة، وصفت كنيسته المثلية الجنسية بأنها خطيئة وشبّهت الإجهاض بقتل الأشخاص في معسكرات الاعتقال.





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وقال الأسقف الأنجليكاني مايكل ستيد إنه وعلى الرغم من الانتقادات واسعة النطاق، فإن هذه العظة لم تكن "متطرفة"، وبأنها تعكس المعتقدات التي تؤمن بها الأديان المختلفة.





وفي بيان صادر عن مؤسسة حرية العقيدة الفكرية، قال إن الأستراليين يجب أن يشعروا بالصدمة من الطريقة التي عومل بها ثوربورن، ودعا الحكومة الفيدرالية إلى الإقرار العاجل لمشروع قانون التمييز الديني.



Andrew Thorburn is chairman of City on a Hill, a church that condemns homosexuality. Source: AAP / Dan Peled وقال الأسقف ستيد: "لقد تم إقصاؤه من منصبه الجديد فقط بسبب الآراء الأخلاقية والدينية التي تم التعبير عنها على موقع كنيسته على الإنترنت".





"يظهر هذا الإجراء أنه لا يوجد التزام من قبل مجلس إدارة نادي Essendon باحتضان التنوع في الآراء الأخلاقية أو الدينية".





وكانت حكومة ألبانيزي قد وعدت بإقرار قوانين تضمن الحرية الدينية لكنها لم تحدد إطاراً زمنياً لتقديمها.





وكان خمسة نواب أحراريون قد تمردوا على حزبهم في وقت سابق من هذا العام وأعاقوا إقرار قوانين التمييز الديني التي اقترحها رئيس الوزراء سكوت موريسون بسبب عدم حمايتها بشكل كافٍ لمجتمع المثليين.





وقال زعيم المعارضة بيتر داتون إن تعليقات الكنيسة على المثلية الجنسية والإجهاض مسيئة لكنها لا تعكس آراء ثوربورن.





وقال للصحفيين يوم الأربعاء "حقيقة أن أحد الأفراد يمكن أن يطرد من منصب بسبب معتقداته الدينية لا مكان لها في بلادنا".





"سواء كانت المسيحية، سواء كانت اليهودية، سواء كنت تنتمي إلى مسجد أو معبد - لا يهم. نحن لا نتسامح مع التمييز ضد أي شخص على هذا الأساس."





ورحبت جمعية Purple Bombers المناصرة لحقوق المثليين باستقالة ثوربورن.



من جهته أصدر ثوربورن بياناً أمس الأربعاء قال فيه إنه تلقى مئات رسائل الدعم، واعتبر أنه من الخطير أن يكون إيمان الشخص سبباً لاعتباره غير مناسب لشغل منصب ما.





وانتقد بول ليتل، رئيس نادي Essendon السابق، قيادة النادي الحالية لافتقارها إلى المهنية بشأن الإجراءات التي أدت لتعيين ثوربورن.





وقال ليتل إن النادي كان ينبغي عليه التحقق من روابط ثوربورن بكنيسة City on a Hill قبل أن يتم تعيينه في هذا المنصب.





وكان ثوربورن عضواً في اللجنة التي تم إنشاؤها لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد للنادي، قبل أن تتم دعوته لترشيح نفسه للمنصب.





وفي مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، قال رئيس نادي Essendon، ديف بارهام، إنه راجع سجل ثوربورن بدقة ولم يكن لديه سبب للاعتقاد بأنه غير مناسب لتولي المنصب.





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