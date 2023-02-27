موجة غضب واسعة ضد كوانتاس: ما السبب؟

أعرب العملاء عن غضبهم من صعوبة استخدام أرصدة رحلات كوانتاس بعدما سجلت شركة الطيران الوطنية أرباحاً قياسية الأسبوع الماضي.

A Qantas plane maneuvers behind another parked at a gate.

Qantas posted record half-year results last week after three years of losses due to the pandemic. Source: AAP / AP / Rick Rycroft

النقاط الرئيسية
  • يشعر العملاء بالإحباط بشأن الصعوبات التي تواجههم في استخدام أرصدة رحلات كوانتاس
  • أرصدة رحلات الطيران غير المستخدمة تزيد عن 800 مليون دولار
  • يقول أحد الخبراء أن العلامة التجارية لشركة النقل تظل "قوية للغاية" رغم شكاوى المسافرين
شركة كوانتاس متهمة بأنها "تجعل من الصعب للغاية" استخدام أرصدة الرحلات الجوية من قبل العملاء الذين يقولون إن محاولاتهم لاستخدام الاعتمادات المستحقة أحبطت من قبل شركة الطيران.

وتفيد التقارير أن قيمة الرحلات التي دفعها عملاء كوانتاس خلال الوباء ولكن تم إلغاؤها تزيد عن 800 مليون دولار.

بدلاً من استرداد المبالغ، تم إصدار أرصدة للعملاء يجب عليهم استخدامها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

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لكن محاولاتهم لاستخدام الأرصدة المستحقة لهم كانت صعبة، وفقاً لبعض العملاء.

فقد اشتكى البعض من أن النظام لم يسمح لهم بحجز رحلات جوية بتكلفة أقل من الرصيد، مما اضطرهم لحجز مقاعد جديدة.

ويقول آخرون إن النظام يفرض عليهم رسوماً أكبر عند الدفع بقسيمة الائتمان الخاصة بهم بدلاً من أنواع الدفع الأخرى، أو أنهم غير قادرين على استخدام أرصدتهم في أسعار مخفضة، مما يجبرهم على دفع المزيد من المال.

يتزامن الإحباط الذي يعاني منه المسافرون مع تحديات تتمثل بارتفاع أسعار تذاكر الطيران مقارنة بفترة ما قبل كوفيد حيث زادت الأسعار بنسبة 20% عما كانت عليه في عام 2021 بسبب ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف الوقود. في هذه الأثناء، تتقلص ميزانيات الأسر بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
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وتشير كوانتاس على موقعها على الإلكتروني إلى أنه لا يمكن استخدام أرصدة الرحلات الجوية للحجوزات التي تمت بعد 30 أيلول/سبتمبر 2021 إلا مقابل أجرة تساوي أو تزيد عن قيمة رصيد الرحلة.

وتضيف، "هذا يعني أنه يجب عليك استخدام رصيد رحلتك في حجز واحد. قد تتوفر أسعار أقل على موقع qantas.com باستخدام طريقة دفع مختلفة".

وصرحت كوانتاس لأس بي أس بأن أرصدة الحجوزات التي تمت في أو قبل 30 أيلو/سبتمبر 2021 لا تخضع لنفس القيود.

وكانت مجموعة المستهلكين Choice قد قدمت شكوى رسمية إلى لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية العام الماضي للتحقيق فيما إذا كانت سياسة ائتمان شركة الطيران عادلة. جاء ذلك بعدما وجد استطلاع أجري في كانون الثاني/يناير 2022 أن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص لا تتجاوز 7% قد استخدموا أرصدتهم.

ولكن اللجنة ذكرت حينها أن حقوق استرداد أموال عميل السفر تعتمد على شروط وأحكام اتفاقية الحجز الخاصة بهم.

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نشر في: 27/02/2023 1:20pm
By Caroline Riches
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS
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