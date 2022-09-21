كوانتاس تتوقف عن تقديم الوجبات النباتية على بعض الرحلات الداخلية

النقاط الرئيسية: يأتي التغيير بعد سلسلة من المشكلات والشكاوى من الركاب المحبطين الذين عانوا من الرحلات المتأخرة والملغاة والطوابير الطويلة في المطارات

قال متحدث باسم شركة كوانتاس إنه خلال جائحة COVID-19 أجرت شركة الطيران بعض التغييرات على خيارات الطعام

في الرحلات الداخلية والدولية الأطول قال المتحدث إنه يمكن للعملاء الحجز المسبق لمجموعة من الوجبات

المسافرون الذين لديهم متطلبات غذائية في بعض الحالات تقدم خيارات تلبي احتياجاتها على رحلات داخلية معينة.





يأتي ذلك بعد سلسلة من المشكلات والشكاوى من الركاب المحبطين الذين عانوا من الرحلات المتأخرة والملغاة والطوابير الطويلة في المطارات وفقدان الأمتعة مع الشركة في الأشهر الأخيرة.





تم إبلاغ جون دي أن شركة الطيران لم تعد تقدم خيارات نباتية أثناء رحلة من أديليد إلى سيدني يوم الأحد.





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وغرد جون على تويتر قائلا: «أنا على متن رحلة أديلايد إلى سيدني - علمت أن كوانتاس لم تعد تقدم الطعام النباتي على الرحلات المحلية (باستثناء بيرث)».





قال الطاقم: «مقاس واحد يناسب الجميع».



جذبت تغريدته مئات الردود من الركاب المحبطين.





وكتب مستخدم آخر يدعى برابها فاسمان: «لقد مررت بنفس التجربة على متن رحلتين من كوانتاس الشهر الماضي."





«كان الدجاج على أحدهما ولحم الخنزير على الآخر. لقد قدموا لي أكياسًا صغيرة من رقائق الصويا، والتي من الواضح أنها تعادل الوجبات الخفيفة الساخنة».





قال متحدث باسم شركة كوانتاس إنه خلال جائحة COVID-19 أجرت شركة الطيران بعض التغييرات على خيارات الطعام والخدمات على متن الطائرة لتبسيط تقديم الخدمة لأفراد الطاقم.





وقال المتحدث: «نقدم الآن خيار وجبة واحدة/وجبة خفيفة لكل رحلة على رحلاتنا الأقصر مثل فطيرة الدجاج أو فريتاتا الكوسة والبصل».





«إذا كان الخيار على رحلة معينة غير مناسب للنباتيين، فإننا نحاول تقديم بديل لوجبة خفيفة صغيرة حلوة أو لذيذة تكون نباتية.»





وفي الرحلات الداخلية والدولية الأطول قال المتحدث إنه يمكن للعملاء الحجز المسبق لمجموعة من الوجبات بما في ذلك الخيارات النباتية والخالية من الغلوتين ومنتجات الألبان.





وفي أغسطس أعلنت شركة كوانتاس أن «الأزمة الوجودية التي سببها الوباء (انتهت) الآن» حيث تقلصت خسارتها الصافية بعد الضرائب للسنة المنتهية في 30 يونيو إلى 860 مليون دولار مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في العام السابق.





وقالت شركة الطيران إنها ستركز الآن على الاستجابة للتحديات التشغيلية الحالية.





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