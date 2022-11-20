قطر تدخل التاريخ كأول دولة مضيفة تخسر المباراة الافتتاحية في كأس العالم

النقاط الرئيسية: افتتحت البطولة المحاطة بالجدل بمباراة تفوق فيها المضيفون على مضيفهم وأحرجوا بهزيمة 2-0 أمام الإكوادور

خلال 92 عامًا مرت على أكبر حدث لكرة القدم لم يخسر الفريق المضيف مباراته الافتتاحية أبدًا

جرت المباراة بعد حفل افتتاح تميز بالألوان لمدة 30 دقيقة حضره كبار الشخصيات

انتهت أول مباراة في كأس العالم لكرة القدم في قطر بحزن للفريق القطري الذي احتل مكانًا في تاريخ كرة القدم غير مرغوب فيه.





افتتحت البطولة المحاطة بالجدل بمباراة تفوق فيها المضيفون على مضيفهم وأحرجوا بهزيمة 2-0 أمام الإكوادور أمام 67,372 مشجعًا في ملعب آل البيت.





خلال 92 عامًا مرت على أكبر حدث لكرة القدم لم يخسر الفريق المضيف مباراته الافتتاحية أبدًا.



Advertisement

اقرأ المزيد كأس العالم قطر 2022: بطولة عالمية بنكهة عربية

تعتبر بطولة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط فرصة لقطر، وهي دولة عربية صغيرة تطل على الخليج العربي، لعرض نفسها أمام العالم الأوسع.





لم يستطع فريق كرة القدم، الذي يلعب على هذا المستوى لأول مرة بفضل استضافة البطولة، أن يرتقي إلى مستوى اللحظة حيث سجل قائد الإكوادور إينر فالنسيا كلا الهدفين في الشوط الأول.





جرت المباراة بعد حفل افتتاح تميز بالألوان لمدة 30 دقيقة حضره كبار الشخصيات بما في ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - الذي دعا إلى تقبل الآخر وإلى أن تعيش البشرية «تحت مظلة واحدة».





بالنسبة للكثيرين لا يتوافق ذلك مع حقيقة أن كأس العالم تستضيفه إمارة تعتبر فيها الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية .





كما تعرضت قطر أيضا لانتقادات شديدة بسبب كيفية معاملة العمال المهاجرين الذين قاموا ببناء الملاعب والبنية التحتية للبطولة منذ فوز قطر بالتصويت الذي أحاطت به فضيحة في عام 2010.



سجل الإكوادوري إينر فالنسيا الهدف الأول للفريق من ركلة جزاء. Source: Getty / Alex Livesey - Danehouse لم يتوقف التدقيق الذي استمر لسنوات لمجرد أن المباريات قد بدأت. ولكن فوز الدولة المضيفة كان من شأنه أن يعطي على الأقل صورة إيجابية عن قطر فيما يتعلق بكرة القدم.





بدلاً من ذلك لم يستطق لاعبو قطر الذين قضوا سبعة أشهر في معسكر تدريبي قبل البطولة تحت قيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز اللعب بشكل جيد أمام الجماهير المنتظرة وأمام فريق الإكوادور المنضبط الذي قد يشكل خطرًا على المزيد من المنافسين البارزين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





اعتقد فالنسيا أنه سجل هدفًا في الدقيقة الثالثة عندما توجه من مسافة قريبة بعد عرضية بهلوانية من فيليكس توريس. بعد مراجعة فيديو استمرت حوالي دقيقتين، توقفت احتفالات الإكوادور عندما لم يتم احتساب الهدف بسبب ما بدا أنه تسلل هامشي.



لكن الإكوادور تقدمت في الدقيقة 16 عندما تعثر فالنسيا على يد سعد الشيب. كان فالنسيا غير مبال عندما هرول وحوّل ركلة الجزاء إلى الزاوية السفلية.





أضاف المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا هدفه الثاني في الدقيقة 33 بتسديدة عرضية يمينية من أنجيلو بريسيادو.





تمريرات قطر ضلت طريقها في كثير من الأحيان ودفاعها ظهر ضعفه بشكل متكرر لذلك لم تواجه الإكوادور أي مشكلة في الحفاظ على الصدارة وساد الهدوء الجماهير المحلية.





كان هناك الكثير من المقاعد الفارغة في الشوط الثاني والذي كان تقريبًا بمثابة تمرين للحد من الأضرار لقطر.



إشارة حفل الافتتاح إلى التراث القطري

ظهرت الجذور البدوية لقطر المتجسدة في ملعب على شكل خيمة، عندما افتتح أمير البلاد كأس العالم في حفل قام خلاله بتقبيل يد والده ورحب بالعالم في أكبر حدث لكرة القدم.





قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: «من قطر، من العالم العربي، أرحب بالجميع في كأس العالم 2022".





«كم هو جميل أن يضع الناس جانبًا ما يفرقهم للاحتفال بتنوعهم وما يجمعهم معًا.»





ثم انفجرت الألعاب النارية من سطح استاد آل البيت، على بعد 44 كم شمال العاصمة الدوحة.



في وقت سابق، انطلقت الهتافات في الملعب الممتلئ تقريبًا عندما وصل الشيخ تميم إلى الملعب جنبا إلى جنب مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو.





لوح الشيخ تميم للحشد وانحنى لتقبيل يد والده، الحاكم السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تنازل عن العرش في عام 2013، مما أفسح المجال لابنه.





ثم خفت الأضواء وظهر ثلاث جمال وراقصات ومغنية قطرية تُدعى «دانا»، كانت ترتدي البتولا التقليدي، وهو غطاء جلدي للوجه ترتديه بعض النساء في منطقة الخليج، إلى أرض الملعب.





تبع ذلك ظهور الممثل الأمريكي مورغان فريمان إلى جانب غانم المفتاح، وهو رجل قطري يبلغ من العمر 20 عامًا وُلد بحالة نادرة تعوق نمو العمود الفقري السفلي.





جلس السيد فريمان على أرض الملعب بجانب المفتاح.





«كيف يمكن للعديد من البلدان واللغات والثقافات أن تتحد إذا تم قبول طريقة واحدة فقط؟» أخبر السيد فريمان الحشد.





قال المفتاح: «عندما تتصل هنا، نرحب بك في منزلنا»، في إشارة إلى «بيت الشعار» أو الخيمة التي استخدمها البدو الرحل في شبه الجزيرة العربية كمأوى، والتي ألهمت تصميم الاستاد.



ظهر الممثل الأمريكي مورغان فريمان (على اليسار) خلال حفل الافتتاح. Source: Getty / (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) وتضمن الحفل لقطات فيديو للشيخ تميم وهو صبي يلعب كرة القدم في الصحراء، والتي يبدو أنها تهدف إلى مواجهة الحجة التي ساقها منتقدو قطر بأن الدولة العربية الخليجية ليس لديها تقاليد كرة القدم.





انضم المغني جونغكوك من فرقة K-pop BTS إلى المغني القطري فهد الكبيسي لأداء أغنية Dreamers في البطولة.





لم يكن هناك قادة غربيون كبار ضمن الحضور حيث تخضع قطر لتدقيق شديد بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.





وكان من بين الذين حضروا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.





وتناقضت أجواء الهدوء على خشبة المسرح داخل الملعب مع تقارير عن وجود فوضى في مهرجان المعجبين في حديقة البدع في الدوحة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.









