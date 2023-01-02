بدء التحقيقات في حادثة تصادم مروحيتين في كوينزلاند

الحادثة تسببت بمقتل أربعة أشخاص من بينهم الطيار واصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة

One helicopter landed upside down on the sandbank after colliding with another aircraft mid-flight. Source: AAP / Dave Hunt
بدأ المحققون عملهم للبحث عن إجابات حول حادث تحطم مروحية مميت التي خلفت أربعة قتلى في غولد كوست بعد تصادم مروحيتين في الجو بالقرب من منتجع سي وورلد الترفيهي بكوينزلاند.

وانحرفت طائرة هليكوبتر وأنقلبت رأسًا على عقب ووقعت في ضفة رملية على حافة المياه بعد الحادثة مما تسبب بتناثر الحطام على مساحة واسعة في الحادث الذي وقع حوالي الساعة 2 من بعد ظهر يوم الاثنين بالقرب من المنتجع الترفيهي.

وعلى متن الطائرة، قتل أربعة أشخاص من بينهم الطيار وأصيب ثلاثة ركاب بجروح خطيرة.

هذا وهبطت الطائرة الثانية بسلام، لكن الزجاج الأمامي تضرر مما تسبب بجرح عدد من الاشخاص الذي أصيبوا بشظايا الزجاج المتناثر.
The other helicopter sustained damage to its front, but was able to land on the sandbank. Source: AAP / Dave Hunt
وقالت جيني شيرمان، المشرفة على خدمات الإسعاف في كوينزلاند، إن هناك ستة اشخاص آخرين تمت معالجتهم بشكل أساسي من الجروح الناتجة عن شظايا الزجاج.

وقد هزت المأساة منتجع غولد كوست الترفيهي الشهير الذي اعلن في بيان صادر عن ادارته عن صدمته من الحادث.


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نشر في: 3/01/2023 7:44am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP