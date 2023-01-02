بدء التحقيقات في حادثة تصادم مروحيتين في كوينزلاند

بدأ المحققون عملهم للبحث عن إجابات حول حادث تحطم مروحية مميت التي خلفت أربعة قتلى في غولد كوست بعد تصادم مروحيتين في الجو بالقرب من منتجع سي وورلد الترفيهي بكوينزلاند.





وانحرفت طائرة هليكوبتر وأنقلبت رأسًا على عقب ووقعت في ضفة رملية على حافة المياه بعد الحادثة مما تسبب بتناثر الحطام على مساحة واسعة في الحادث الذي وقع حوالي الساعة 2 من بعد ظهر يوم الاثنين بالقرب من المنتجع الترفيهي.





وعلى متن الطائرة، قتل أربعة أشخاص من بينهم الطيار وأصيب ثلاثة ركاب بجروح خطيرة.





هذا وهبطت الطائرة الثانية بسلام، لكن الزجاج الأمامي تضرر مما تسبب بجرح عدد من الاشخاص الذي أصيبوا بشظايا الزجاج المتناثر.



وقالت جيني شيرمان، المشرفة على خدمات الإسعاف في كوينزلاند، إن هناك ستة اشخاص آخرين تمت معالجتهم بشكل أساسي من الجروح الناتجة عن شظايا الزجاج.



