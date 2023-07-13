جامعة كوينزلاند تكشف عن مادة تقتل الخلايا السرطانية وتساعد على تطوير أدوية منقذة للحياة

الباحثون توصلوا إلى أن مادة سمية تفرزها يرقات صغيرة موطنها جنوب شرق كوينزلاند يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية

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UQ Image. Source: Supplied / QU Image.

النقاط الرئيسية
  • الباحثون توصلوا إلى أن مادة سمية تفرزها يرقات صغيرة يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية
  • المادة السمية المكتشفة تحدث ثقوباً في الخلايا المريضة وتقتلها
  • الاكتشاف يفتح الباب أمام تطوير أدوية تستهدف الخلايا المريضة في الجسم
اكتشف باحثون في جامعة كوينزلاند أن سم يرقانة منتشرة في مناطق جنوب شرق ولاية كوينزلاد له منافع مدهشة ويمكن أن يكون مفتاحًا لانتاج أدوية المنقذة للحياة.

وقالت الجامعة في
بيان
لها أن فريقاً بحثياً برئاسة الكتور
أندرو والكر
وجد سمومًا في أفرازات اليرقات الصغيرة (caterpillars) تحدث ثقوبًا في الخلايا بنفس طريقة السموم التي تنتجها البكتيريا المسببة للأمراض مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا.

وقال الدكتور والكر: "لقد فوجئنا بأن سم اليرقات كان مختلفًا تمامًا عن أي شيء رأيناه من قبل في الحشرات". "عندما نظرنا إليها عن كثب ، رأينا بروتينات تشبه إلى حد بعيد بعض السموم البكتيرية التي تجعلك مريضًا."
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ويشير فريق البحث إلى أن هذه اليرقات قد تبدو غير ضارة، لكن شعيراتها الطويلة الشبيهة بالشعر تخفي أشواكًا سامة يمكن أن تسبب لدغة مؤلمة تشبه لمس الفحم المحترق أو صدمة شديدة - غالبًا ما ترسل الضحايا إلى المستشفى.

وبحسب الفريق البحثي فإن هذا النوع من السموم البكتيرية يلتصق بسطح الخلايا ويتجمع في هياكل تشبه الدونات التي تشكل ثقوبًا.

ويؤكد الفريق أن هذه الآلية يمكن أن تستخدم في صناعة أدوية تقتل الخلايا المرضية بعمل ثقوب فيها.

ويقول د. وولكر إن "السموم هي مصادر غنية للجزيئات الجديدة التي يمكن تطويرها إلى أدوية المستقبل، أو مبيدات الآفات، أو استخدامها كأدوات علمية."

ويضيف أنه يمكن تطوير طرق لايصال "الأدوية إلى داخل الخلايا بعد ايجاد الخلايا السرطانية من خلال الهندسة السمية وتقتلها بشكل انتقائي ."

ويرى الباحثون في هذا الاكتشاف أملاً لمرضى السرطان بعد تطوير الأدوية والآليات المناسبة.

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نشر في: 13/07/2023 2:31pm
آخر تحديث: 13/07/2023 2:33pm
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, Supplied

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