بريطانيا والعالم يودعان الملكة إليزابيث الثانية الوداع الأخير

النقاط الرئيسية تم وضع جثمان الملكة إليزابيث الراحة في مثواها الأخير بجانب زوجها الأمير فيليب يوم الاثنين

في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسورحضر حوالي 800 ضيف قداسا للمقربين

قام اللورد تشامبرلين المسؤول الأكبر في الأسرة الملكية بكسر «عصا المكتب» الخاصة به، مما يدل على نهاية خدمته للملكة

تم وضع جثمان الملكة إليزابيث الراحة في مثواها الأخير بجانب زوجها الأمير فيليب يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بعد يوم من الاحتفال الفريد الذي جذب قادة العالم إلى جنازتها وحشود ضخمة إلى الشوارع لتوديع ملكة محبوبة.



في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسورحضر حوالي 800 ضيف قداسا للمقربين اختتم بإزالة التاج والجرم السماوي والصولجان - رموز سلطة الملك وحكمه - من التابوت ووضعها على المذبح.





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ثم قام اللورد تشامبرلين المسؤول الأكبر في الأسرة الملكية بكسر «عصا المكتب» الخاصة به، مما يدل على نهاية خدمته للملكة ووضعها على التابوت الذي نزل بعد ذلك ببطء إلى القبو الملكي.





بينما كان الحاضرون ينشدون «حفظ الله الملك»، بدا أن الملك تشارلز، الذي يواجه تحديًا كبيرًا للحفاظ على جاذبية النظام الملكي مع ازدياد المصاعب الاقتصادية في بريطانيا يقاوم الدموع.



تم تصوير الملكة بمفردها في نفس المبنى الشاسع وهي حزينة على زوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 73 عامًا أثناء الإغلاق.



في وقت سابق، انضم الملك تشارلز الثالث وولداه ويليام وهاري وغيرهم من كبار أفراد العائلة المالكة إلى موكب رسمي خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية في شوارع لندن الصامتة بعد جنازة رسمية في كنيسة وستمنستر.





احتشد مئات الآلاف من الأشخاص في وسط لندن يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) لمشاهدة حفل حضره القادة والملوك من جميع أنحاء العالم وهي نهاية لعاهلة بريطانيا الأطول خدمة والتي حازت على احترام واسع النطاق خلال 70 عامًا على العرش.





ساد الهدوء في حديقة هايد بارك القريبة في لندن حيث ظل آلاف الأشخاص يتنزهون ويتجاذبون أطراف الحديث لساعات.



قبل فترة وجيزة، سار المئات من الأفراد المسلحين الذين يرتدون الزي الاحتفالي الكامل في عرض تاريخي للتنانير والقبعات المصنوعة من جلد الدب والسترات القرمزية والعصابات النحاسية.





داخل الدير، تم وضع استخدام مقاطع من الكتاب المقدس على الموسيقى التي استخدمت في كل جنازة رسمية منذ أوائل القرن الثامن عشر.





ومن بين أولئك الذين كانوا يسيرون خلف التابوت كان حفيد الملكة والملك المستقبلي الأمير جورج البالغ من العمر تسع سنوات.





ضمت المجموعة المكونة من 2000 شخص حوالي 500 رئيس ورئيس وزراء وعائلات ملكية أجنبية وشخصيات بارزة بما في ذلك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة من نيوزيلندا وفرنسا وكندا والصين وباكستان وجزر كوك.



Meghan, Duchess of Sussex, Camilla, Queen Consort, Prince George of Wales, Catherine, Princess of Wales, Princess Charlotte of Wales and Sophie, Countess of Wessex are seen during The State Funeral. Credit: Chris Jackson/Getty Images

«سنلتقي مرة أخرى»

جوستين ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، أخبر المصلين في خطبة أن الحزن الذي يشعر به الكثيرون في جميع أنحاء بريطانيا والعالم الأوسع يعكس «الحياة الحافلة والخدمة المحبة» للملكة الراحلة.





وقال: «أعلنت صاحبة الجلالة الراحلة بشكل مشهور في بث عيد ميلادها الحادي والعشرين أن حياتها كلها ستكرس لخدمة الأمة والكومنولث».





«نادرًا ما تم الوفاء بهذا الوعد جيدًا. قلة من القادة يتلقون تدفق الحب الذي رأيناه».



King Charles III, the Queen Consort, the Princess Royal, Vice Admiral Sir Tim Laurence, the Duke of York, the Earl of Wessex, the Countess of Wessex, (second row) the Duke of Sussex, the Duchess of Sussex, Princess Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi and Lady Louise Windsor, and (third row) Samuel Chatto, Arthur Chatto, Lady Sarah Chatto and Daniel Chatto in front of the coffin of Queen Elizabeth II during her state funeral at the Abbey in London. Source: AAP / Dominic Lipinski/PA قال رئيس الأساقفة إن بث صاحبة الجلالة الراحلة خلال الإغلاق انتهى بـ «سنلتقي مرة أخرى» - «كلمات الأمل» من المغنية فيرا لين.





«سنواجه جميعًا حكم الله الرحيم. يمكننا جميعًا مشاركة أمل الملكة، الذي ألهم في الحياة والموت قيادتها الخادمة. الخدمة في الحياة والأمل في الموت - كل من يتبع مثال الملكة وإلهام الثقة والإيمان بالله يمكنهم، معها، أن يقولوا: «سنلتقي مرة أخرى».



اتحاد هاري وويليام في الحزن

كان ويليام وهاري صبيان عندما توفيت والدتهما ديانا في عام 1997.





كانت صور الأخوين في جنازة والدتهما من بين أكثر الصور المفجعة والتي نُشرت على نطاق واسع في ذلك الوقت.





الآن بعد 25 عامًا في مشاهد لا تختلف عن عام 1997 اجتمع الأخوان في جنازة جدتهما وسط تقارير عن خلاف بين الأخوين بعد انتقال هاري إلى الولايات المتحدة.



تم تصوير ويليام، أمير ويلز الآن، وهاري، دوق ساسكس، أثناء جنازة والدتهما الأميرة ديانا في عام 1997 وخلال الجنازة الرسمية لجدتهما الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022. Source: AAP من بين الحشود التي جاءت من جميع أنحاء بريطانيا وخارجها، تسلق الناس أعمدة الإنارة ووقفوا على الحواجز والسلالم لالتقاط لمحة للموكب الملكي - وهو واحد من الأكبر من نوعه في التاريخ الحديث في العاصمة.





توفيت الملكة في 8 سبتمبر في منزلها الصيفي الاسكتلندي قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عامًا.



من بين الترانيم التي تم اختيارها للقداس كانت أغنية The Lord's My Shepherd التي تم غنائها في حفل زفاف الملكة وزوجها الأمير فيليب في الدير عام 1947.





في نهاية الخدمة، سكتت الكنيسة وجزء كبير من الأمة لمدة دقيقتين.





نفخت الأبواق قبل أن ينشد الحاضرون حفظ الله الملك. أنهى زمار الملكة الخدمة برثاء تلاه الصمت.





بعد ذلك بدأ التابوت رحلته عبر وسط لندن، مرورًا بقصر باكنغهام إلى قوس ويلينغتون في هايد بارك كورنر، حيث تبعه الملك والعائلة المالكة سيرًا على الأقدام خلال الموكب الذي يبلغ طوله 2.4 كيلومترًا.





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