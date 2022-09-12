فرّقتهما الخلافات وجمعتهما وفاة الملكة: الأميران وليام وهاري في أول ظهور علني منذ عامين فهل طويت صفحة الماضي؟

النقاط الرئيسية الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستقام يوم الإثنين 19 أيلول/سبتمبر

تم إعلان تشارلز بشكل رسمي ملكاً جديداً لبريطانيا في احتفال مهيب

ظهر وليام ترافقه زوجته كيت لأول مرة علناً منذ عامين مع شقيقه الأصغر هاري وزوجته ميغان

قال مسؤولون ملكيون يوم السبت إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستقام يوم الإثنين 19 أيلول/سبتمبر.





وتم إعلان تشارلز بشكل رسمي ملكاً جديداً لبريطانيا في احتفال مهيب تميز وسط مراسم ملكية يعود تاريخها إلى قرون عديدة.





وأثارت وفاة الملكة البالغة من العمر 96 عاماً الدموع والحزن والإشادة ليس فقط من عائلة الملكة المباشرة بل من العديد من البريطانيين والمواطنين من جميع أنحاء العالم، مما يعكس حضورها الطاغي على المسرح العالمي لمدة 70 عاماً.





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وقال حفيدها الأمير وليام، الذي أصبح ولي العهد: "اعتقدنا جميعاً أنها لا تقهر".





وأضاف خلال جولة خارج قلعة وندسور، "لقد كان الأمر سريالياً".





وظهر وليام ترافقه زوجته كيت لأول مرة علناً منذ عامين مع شقيقه الأصغر هاري وزوجته ميغان، وهي إشارة إلى أن وفاة إليزابيث قد تساعد في تنقية الأجواء بين ابني الملك تشارلز.



Catherine, Princess of Wales, Prince William, Prince of Wales, Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan, Duchess of Sussex on the long Walk at Windsor Castle arrive to view flowers and tributes to HM Queen Elizabeth. Crowds have gathered and left tributes left at the gates of Windsor Castle to Queen Elizabeth II, who died at Balmoral Castle on 8 September, 2022. Source: Getty / Chris Jackson/Getty Images وكان تابوت إليزابيث المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالزهور قد وضع في قاعة الرقص بقلعة بالمورال، وهو منزلها الصيفي في اسكتلندا حيث توفيت يوم الخميس.





وتم نقله يوم الأحد عبر القرى النائية إلى إدنبرة عاصمة اسكتلندا في رحلة مدتها ست ساعات للسماح للناس بالتعبير عن مشاعرهم تجاه الملكة الراحلة.





وسيتم بعد ذلك نقل التابوت إلى لندن يوم الثلاثاء حيث سيبقى في قصر باكنغهام قبل نقله إلى قاعة وستمنستر حيث سيبقى لمدة أربعة أيام حتى تاريخ الجنازة في وستمنستر آبي في الساعة 11 صباحاً (8 مساءً بتوقيت شرق أستراليا) في 19 أيلول/سبتمبر.





أدت وفاة إليزابيث، وهي أطول ملكات بريطانيا حكماً، إلى سيل من الثناء على الملكة الراحلة من جميع أنحاء العالم. وتم إضاءة المباني والمعالم في أوروبا وأمريكا وإفريقيا باللون الأحمر والأبيض والأزرق، وهو علم المملكة المتحدة.





وخلف تشارلز (73 عاماً) والدته على الفور، لكن مجلس التوريث اجتمع في سانت جيمس، وهو أكبر قصر ملكي في المملكة المتحدة تم بناؤه لهنري الثامن في ثلاثينيات القرن السادس عشر، لإعلانه ملكاً يوم السبت.



ويضم المجلس الذي تم تشكيله من مستشاري الملكة، ابنها تشارلز وولي عهده ويليام، وزوجته كاميلا ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس.





وهتف ستة رؤساء وزراء سابقين وكبار الأساقفة ومجموعة كبيرة من السياسيين "حفظ الله الملك" عند الموافقة على الإعلان.





وقال تشارلز: "إنني أدرك تماماً هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة التي انتقلت إليّ".





أضاف، "سأعمل جاهداً لأسير على خطاها".





في وقت لاحق، على شرفة فوق محكمة فريري في قصر سانت جيمس، قام مسؤول الأسلحة النارية ديفيد وايت، برفقة آخرين يرتدون ملابس ذهبية وحمراء، بتلاوة الإعلان الرئيسي على وقع نغمات الأبواق.





وأطلق جنود يرتدون الزي التقليدي القرمزي ثلاث هتافات تحية للملك الجديد.





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