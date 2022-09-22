حداد رسمي على الملكة التي أحبت أستراليا حتى النهاية

النقاط الرئيسية تحيي أستراليا ذكرى الملكة الراحلة أثناء قداس في مبنى البرلمان في كانبرا

زارت الملكة أستراليا 16 مرة خلال فترة حكمها وكانت راعية لأكثر من 20 جمعية وجمعية خيرية أسترالية

سوف تحلّق ما يصل إلى ست طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي من طراز F-35A Lightning II من السرب رقم 77 أمام البرلمان في منتصف النهار

سيتم إحياء ذكرى الملكة الراحلة أثناء قداس في مبنى البرلمان في كانبرا اليوم الخميس في عطلة رسمية لمرة واحدة في أستراليا.





وسوف تحلّق ما يصل إلى ست طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي من طراز F-35A Lightning II من السرب رقم 77 أمام البرلمان في منتصف النهار.





وشكرت الملكة أثناء زيارتها للبلاد في عام 2002 "جميع الأستراليين".





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وقالت في ذلك الوقت "أعلن مرة أخرى ... أن إعجابي ومودتي واحترامي لشعب أستراليا سيظل كما كان ... ثابتاً ومؤكداً وحقيقياً".





وزارت الملكة أستراليا 16 مرة خلال فترة حكمها وكانت راعية لأكثر من 20 جمعية وجمعية خيرية أسترالية.





كما أجرت مشاورات مع 16 رئيس وزراء و16 حاكماً عاماً خدموا باسمها.





وأكد رئيسا الوزراء السابقين بول كيتنغ وسكوت موريسون أنهما سيحضران مراسم التأبين.





وستكون لوحة للملكة يعود تاريخه إلى عام 1954 ورسمها السير ويليام دارغي الحائز على جائزة أرشيبالد ثماني مرات محور المراسم.





وستُحاط اللوحة بشعار أستراليا الزهري، والمعركة الذهبية، وبعض الزهور المفضلة لديها، والبازلاء الحلوة والدالياس.





الجدير بالذكر أن الملكة افتتحت البرلمان في أيار/مايو 1988.





وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن القداس سيسمح للبلاد بالتفكير في حياة الملكة في الخدمة والتفاني.





وسيلقي ألبانيزي وزعيم المعارضة بيتر داتون كلمتين بالمناسبة تحية للملكة الراحلة.





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