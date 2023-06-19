شرطة كوينزلاند توجه لرجل أربعيني 11 تهمة اغتصاب

قالت الشرطة إن الاعتداءات الجنسية وقعت في منطقة موفاتديل على مدى السنوات الست الماضية.





وفي التفاصيل أنه بين أيلول/سبتمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2020 قام المتهم بالاعتداء الجنسي عدة مرات على امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً.





وبين 25 كانون الأول/ديسمبر 2022 و26 شباط/فبراير 2023، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً للاعتداء الجنسي واللمس بشكل غير لائق من قبل المتهم نفسه.





وقد وجهت للرجل 11 تهمة اغتصاب وتهمتا اعتداء جنسي، وتهمتا المعاملة غير اللائقة لأطفال دون سن 16 عاماً.





وتم رفض إطلاق سراحه بكفالة من قبل الشرطة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة كنجاروي الابتدائية في 19 حزيران/يونيو.



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