محافظ مصرف الاحتياط يمثل اليوم أمام لجنة برلمانية لاستجوابه بشأن رفع أسعار الفائدة

اللجنة الاقتصادية تسعى الى أجوبة من المحافظ حول قرارات البنك المركزي وأدائه

RBA Governor Philip Lowe

RBA Governor Philip Lowe Source: AAP

سيمثل محافظ مصرف الاحتياط الفيدرايل فيليب لوي أمام اللجنة الاقتصادية في البرلمان اليوم الاربعاء عقب رفع سعر الفائدة للمرة التاسعة لمواجهة التضخم.

وسيتم استجواب لوي من قبل اللجنة بشأن قرارات البنك المركزي وأدائه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع أسعار الفائدة إلى 3.35 في المائة الأسبوع الماضي ، وهي أحدث زيادة في دورة السياسة هذه. توقع البنك المركزي المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، الذي ارتفع بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي في ربع كانون الأول (ديسمبر).

في غضون ذلك، قال المدير التنفيذي لبزنيس نيو ساوث ويلز دانييل هنتر يقول إن الحاجة تدعو الآن الى وقف مؤقت لاي زيادات جديدة على اسعار الفائدة.
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نشر في: 15/02/2023 7:45am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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