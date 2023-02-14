محافظ مصرف الاحتياط يمثل اليوم أمام لجنة برلمانية لاستجوابه بشأن رفع أسعار الفائدة

سيمثل محافظ مصرف الاحتياط الفيدرايل فيليب لوي أمام اللجنة الاقتصادية في البرلمان اليوم الاربعاء عقب رفع سعر الفائدة للمرة التاسعة لمواجهة التضخم.
وسيتم استجواب لوي من قبل اللجنة بشأن قرارات البنك المركزي وأدائه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع أسعار الفائدة إلى 3.35 في المائة الأسبوع الماضي ، وهي أحدث زيادة في دورة السياسة هذه. توقع البنك المركزي المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، الذي ارتفع بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي في ربع كانون الأول (ديسمبر).
في غضون ذلك، قال المدير التنفيذي لبزنيس نيو ساوث ويلز دانييل هنتر يقول إن الحاجة تدعو الآن الى وقف مؤقت لاي زيادات جديدة على اسعار الفائدة.