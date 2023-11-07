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مصرف الاحتياط الأسترالي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 12 عاما

رفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة مع استمرار أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في أستراليا.

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Interest rates have been left unchanged for the third month in a row. Source: AAP, AP / AAP Image/AP Photo/Mark Baker

قام مصرف الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ 12 عاماً ليصبح 4.35 في المائة.

وهي المرة الأولى منذ خمسة أشهر التي يرفع فيها المصرف المركزي سعر الفائدة.

وتم تطبيق 12 زيادة على أسعار الفائدة منذ أدنى مستوى تاريخي لها عند 0.10 في المائة على مدار 13 اجتماعاً للمصرف بين أيار/مايو 2022 وحزيران/يونيو 2023.

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ويرى عدد من محللي السوق أن تراجع التضخم سيقلل من فرص زيادة أسعار الفائدة، ولكن ذلك لم يحدث بشكل كامل بعد.

الجدير بالذكر أن المصرف جمّد سعر الفائدة خلال الأشهر الأربعة الماضية مع انخفاض معدلات التضخم للمرة الأولى إلى 6% منذ فترة طويلة.

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نشر في: 7/11/2023 2:41pm
آخر تحديث: 7/11/2023 2:50pm
By AAP-SBS
المصدر: SBS

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