مصرف الاحتياطي الفيدرالي يبحث أسعار الفائدة اليوم وزيادة جديدة تلوح في الأفق

ثلاثة بنوك أسترالية كبرى تتوقع زيادة في سعر الفائدة لهذا الشهر

Interest Rate

Pencil erasing or reducing mortgage interest rate. House logo created by photographer. Concept for reducing interest rate. Source: Getty / Getty Images/-Oxford-

يجتمع مجلس إدارة مصرف الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة لهذا الشهرتلوح في الأفق زيادة جديدة .

وقام البنك المركزي بالفعل بتطبيق 400 نقطة أساس من الزيادات في الدورة الأخيرة ويتوقع العديد من الاقتصاديين زيادة أخرى لهذا الشهر. وتتوقع ثلاثة من المصارف الأربعة الكبرى وهي ويستباك وناب واي أن زد أن يقوم مصرف الاحتياط بزيادة سعر الفائدة هذا الشهر ويقوم بزيادة آخرى في آب أغسطس.

أما الاقتصاديون في مصرف الكومنولث فهم الوحيدون الذين يتوقعون قيام مصرف الاحتياط بالابقاء على سعر الفائدة دون زيادة لهذا الشهر (تموز- يوليو).
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يأتي ذلك فيما أظهرت البيانات الشهرية ارتفاعاً في أسعار المساكن للشهر الرابع على التوالي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات مؤسسة كورلوجيك للعقار عن ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في جميع أنحاء البلاد ، حيث بلغ متوسط سعر المنزل ما يزيد قليلاً عن 723000 دولار.

لكن المحللين يقولون إن وتيرة هذا النمو تباطأت - مع انخفاض السوق الوطنية بنسبة 5.3 في المائة عن العام الماضي.

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نشر في: 4/07/2023 7:49am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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