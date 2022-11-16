السياسيون أم وكلاء العقارات أم الممرضات: ما هي الوظائف التى لا تحظى بثقة الأستراليين؟

النقاط الرئيسية: حسب الاستطلاع يُنظر إلى TikTok عملاق التواصل الاجتماعي على أنه المنظمة الأقل أخلاقية

بحسب الاستطلاع فإن السياسية هي المهنة الأقل أخلاقية حيث تراجعت إلى المركز الأخير

يشكل الذهاب إلى عطلة رغم الإصابة بـCOVID-19 أيضًا معضلة أخلاقية للعديد من الأستراليين

يعتبر سياسيو الولاية أقل جدارة بالثقة من نظرائهم الفيدراليين وكذلك من وكلاء العقارات وفقًا لأحدث مؤشر للأخلاقيات.





تأتي الممرضات على رأس قائمة المهن الموثوق بها يليها رجال الإطفاء والمسعفون.





كشف الاستطلاع السنوي الذي أعده Governance Institute of Australia عن درجة إجمالية قدرها 42 بانخفاض عن 45 في العام الماضي وتراجع عن أعلى مستوى في خمس سنوات وهو 52 في عام 2020.



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Firefighters battle a blaze at a factory in Melbourne, April 7, 2022. Source: AAP / Diego Fedele حسب الاستطلاع يُنظر إلى TikTok عملاق التواصل الاجتماعي على أنه المنظمة الأقل أخلاقية حيث حصل على درجة 32- منخفضا بذلك عن فيسبوك الذي حصل على 28-.





أسوأ القطاعات كانت وسائل الإعلام (15-) والشركات الكبيرة (3-) وشركات الموارد (1-).





وقالت رئيسة المعهد ميغان موتو: «نشهد الآن اتجاهًا هبوطيًا واضحًا في الثقة والأخلاق».



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هناك بعض الأخبار السيئة لنشطاء الحملة في فيكتوريا قبل انتخابات الولاية هذا الشهر وفي نيو ساوث ويلز أيضا حيث يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في مارس.





بحسب الاستطلاع فإن السياسية هي المهنة الأقل أخلاقية حيث تراجعت إلى المركز الأخير بنتيجة صافية قدرها 22- (بانخفاض من 10- في عام 2021 و 2 في عام 2020).



Victorian Opposition Leader Matthew Guy and Victorian Premier Daniel Andrews during a Remembrance Day Ceremony in Melbourne, November 11, 2022. Source: AAP / Joel Carrett قالت السيدة موتو إن الشعور القوي بأننا «جميعًا في ذلك معًا» أدى إلى ارتفاع الثقة في بداية الوباء.





وضع الأستراليون ثقتهم في الحكومات ومهنة الطب وحصلوا على مقابل لذلك.





وقالت: «لكننا شهدنا انهيارًا منذ ذلك الحين».





«يبدو أننا أقل ثقة قليلاً وأكثر تشاؤمًا وأكثر انقسامًا».





الفساد وتجنب الضرائب والإعلانات المخادعة هي أهم المخاوف المتعلقة بالأعمال التجارية.



وجد الاستطلاع الذي أجرته شركة Ipsos أن الحكومة الفيدرالية والشركات الكبرى وليس الأفراد، يُنظر إليهم على أنهم يتحملون التزام أخلاقي أعلى فيما يتعلق بالاستجابة لتغير المناخ.





يشكل الذهاب إلى عطلة رغم الإصابة بـCOVID-19 أيضًا معضلة أخلاقية للعديد من الأستراليين.





وجد الاستطلاع أن أكثر من ثلاثة أرباع (78 في المائة) سيخضعون للاختبار إذا ظهرت الأعراض في الأسابيع التي تسبق عطلة بين الولايات.



People wearing PPE arriving at Sydney Airport, as the Omicron variant of COVID-19 began to spread around the country. Source: AAP / James Gourley وبينما يبدو أن الأخلاق آخذة في التراجع، فقد نمت التوقعات بالسلوك الجيد.





اتسع عجز التوقعات الأخلاقية - وهي الفجوة بين التوقعات حول مدى أخلاقية الشيء وما يحدث بالفعل - هذا العام إلى37- (كان الرقم 28- في عام 2021).





وقالت السيدة موتو: «كلما اتسعت الفجوة كان ذلك مؤشرا على أن المجتمع لا يعمل بالطريقة التي نريدها».





تتمثل أهم ثلاثة تحديات أخلاقية في العام المقبل في إصلاح رعاية المسنين والمزيد من التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد المعطلة والعمل على المناخ والبيئة.





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