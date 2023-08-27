استمرار عمليات البحث والانقاذ طوال الليل بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة السواحل الاسترالية

تواصلت عمليات البحث والانقاذ طوال الليلة الماضية قبالة السواحل الشمالية لأستراليا بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية خلال تدريبات عسكرية مشتركة الأحد.





وبحسب بيان للبحرية الأمريكية فقد تأكد مقتل 3 عناصر من المارينز واصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري كان على متنها 23 من المارينز.





وكانت وزارة الدفاع الأسترالية أكدت في وقت سابق أنه "في هذه المرحلة المبكرة الحرجة، ينصّب تركيزنا على الاستجابة للحادث وسلامة كل من على صلة به"، مؤكدة في الوقت عينه عدم وجود أي جندي أسترالي من ضمن هؤلاء.





وأكد مسؤول الأميركي الأحد أن عمليات الانقاذ "لا تزال مستمرة"، مشيرا الى فتح تحقيق في أسباب الحادث.





وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن أسفه للحادث "المأسوي"، مؤكدا أن السلطات تعمل على محاولة فهم أسباب وقوعه.





وقال للصحافيين "نريد أن نتأكد من أن المعلومات التي نقوم بتوفيرها دقيقة بالكامل"، مشددا على أن الحادث "صعب، ونحن نقوم بالاستجابة بشكل كامل، وأولويتنا هي توفير كل مساعدة ممكنة".





وتقدّم رئيس الوزراء الأسترالي ووزير دفاعه بتعازيهما الى الجيش الأميركي، واعتبرا في بيان مشترك أن "هذا الحادث هو تذكير بأهمية الخدمة التي يقدم عليها عناصرنا وعناصر الدول الشريكة".



"We are focused on providing practical assistance on the ground," Prime Minister Anthony Albanese said on Sunday while in Western Australia. Source: AAP / Marg Bertling وكانت خدمات الإسعاف أشارت في وقت سابق الى "تحطم طائرة" في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي، بينما أكدت شبكة "ايه بي سي" انقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة "أوسبري" قرب جزر تيوي.





وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي بمشاركة آلاف الجنود، إضافة الى قوات من دول أخرى كإندونيسيا والفيليبين.





وأصبحت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأميركي، مع سعي البلدين الحليفين الى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





- حادثان في شهرين - وطائرة "أوسبري" (العُقاب النّساري بالانكليزية) قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الامام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.





وتتولى هذه الطائرة مهام أبرزها النقل، وهي من الأبرز في أسطول قوات البحرية ومشاة البحرية "المارينز".





الا أن سجلّها في مجال السلامة الملاحية واجه أسئلة عدة في ظل تعدد الحوادث التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.





ففي نيسان/أبريل 2000، قضى 19 عنصرا من مشاة البحرية "المارينز" في تحطم طائرة من هذا الطراز خلال مهمة تدريب في ولاية أريزونا الأميركية.





كما قضى ثلاثة "مارينز" في 2017 لدى تحطّم طائرة "أوسبري" بعد احتكاكها بمؤخر سفينة نقل لدى محاولتها الهبوط على منصة بحرية عائمة قبالة السواحل الشمالية لأستراليا.





وحادث الأحد هو الثاني من نوعه في أستراليا خلال أقل من شهرين. ففي تموز/يوليو، قتل أربعة أستراليين لدى سقوط طائرتهم المروحية من طراز "تايبان" في المياه خلال مناورات أخرى قبالة كوينزلاند في شمال شرق البلاد.





وكانت هذه الطائرة تشارك في مناورات ضخمة شملت أكثر من 30 ألف عسكري من الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى. وتحطمت الطائرة في حينه في المياه قرب جزر ويتسانداي قبالة المناطق الشمالية الشرقية لأستراليا.





وأعلن الجيش الأسترالي في حينه أنه سيوقف طلعات هذه المروحيات التي يضم أسطوله 45 منها. وسبق لكانبيرا أن أعلنت عن خطط لاستبدال أسطولها من المروحيّات القديمة "تايبان" بأُخرى من طراز "بلاك هوك" أميركيّة الصنع.



