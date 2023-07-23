إصلاحات حكومية تسمح للعمال المؤقتين بالتحول إلى دائمين

الحكومة تقول إن 850 ألف عامل مشمولون بهذا القرار.

Casual Workers

Source: SBS

سيتمكن العمال المؤقتون (casuals) الذين يعملون لساعات منتظمة من التحول إلى عمال دائمين إذا كانوا يريدون ذلك وفق تغييرات ستطال قوانين العمل.

وتمضي الحكومة قدما في مزيد من الإصلاحات التي ستجبر أرباب العمل على منح العمال المؤقتين الذين يعملون لساعات منتظمة وظيفة دائمة.

ولا يتعين على العمال قبول العرض ويمكنهم أن يظلوا موظفين مؤقتين إذا رغبوا في ذلك.
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و يقول وزير العلاقات في مكان العمل، توني بيرك ، إنه يتوقع أن يظل معظم الأشخاص البالغ عددهم 850 ألف شخص الذين سيغطيهم التشريع مؤقتين لأن الكثيرين يفضلون ذلك.

ويسمح وضع العمل المؤقت بالمرونة في اختيار أيام العمل وعدد ساعاته وحتى أن بعض أرباب العمل يوفرون حرية العمل من المنزل للعمال المؤقتين.

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نشر في: 24/07/2023 7:45am
آخر تحديث: 24/07/2023 9:51am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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