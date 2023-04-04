بشرى سارة للأستراليين: مصرف الاحتياط يجمّد سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أشهر

النقاط الرئيسية جمّد مصرف الاحتياط سعر الفائدة بمعدل 3.60%

قرار عدم الزيادة هو الأول من نوعه منذ مايو/آيار 2022

التوقف المؤقت سيوفر وقتًا إضافيًا لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة

اجتمع مجلس ادارة مصرف الاحتياط الفيدرالي اليوم لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة حيث يعاني أصحاب قروض الرهن العقاري بعد سلسلة ارتفاعات في سعر الفائدة استمرت لأكثر من 10 ارتفاعات متتالية.





وأعلن المجلس ظهر اليوم عن تجميد سعر الفائدة بمعدل 3.60%، الأمر الذي قد يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس لأصحاب القروض المنزلية.





يأتي القرار في الوقت الذي لا زالت تعاني فيه الأسر الأسترالية من معدلات غير مسبوقة للتضخم تلتهم المدخرات خلال الفترة التي تلت الجائحة.



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وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المصرف عدم زيادة أسعار الفائدة منذ الزيادة الأولى في مايو/آيار لعام 2022.





وأصدر محافظ مصرف الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي بيانًا قال فيه إن التوقف المؤقت سيوفر وقتًا إضافيًا لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة.





ويقول إن السياسة النقدية تعمل "بتأخر" وأنهم يعتقدون أن التأثير الكامل للزيادات الكبيرة السابقة لم يُحدث أثره بعد ".





وأضاف أن "مجلس الإدارة اتخذ قرارا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر لإتاحة وقت إضافي لتقييم أثر الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية".





هذا وقد سبق وأن لمح لوي في وسائل الاعلام عن نية المصرف لتجميد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



Reserve Bank of Australia Governor Dr Philip Lowe durning The House of Representatives Standing Source: AAP وبينما تراجعت معدلات التضخم عن ذروته، بتسجيله 6.8 في المائة في شباط (فبراير) – فأنه لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2 إلى 3 في المائة.





ومع ذلك، فإن الاقتصاديين غير متأكدين مما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد فعل ما يكفي لوقف التضخم في البلاد وإزالة الصدمة من الاقتصاد حتى الآن.





وأشار المصرف إلى أن زياداته الأخيرة في معدلات الفائدة كانت فعالة في إبطاء معدلات النمو في الاقتصاد الأسترالي.





وأوضح فيليب لوي محافظ البنك أنه على دراية بالضغوط المتزايدة على الأسر الأسترالية في الآونة الأخيرة.





قال لوي: "نحن على دراية بآثار الزيادة التراكمية الكبيرة في أسعار الفائدة منذ مايو/آيار الماضي والصعوبات التي يسببها ارتفاع أسعار الفائدة للعديد من الأسر".





"نحن أقرب إلى النقطة التي سيكون من المناسب فيها إيقاف زيادات أسعار الفائدة لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد."



