ألبانيزي يسعى للاتفاق مع الولايات لتعزيز حقوق المستأجرين والخضر يطالب بتجميد الايجارات

رئيس الوزراء سيناقش إيجاد حلول لأزمة السكن وسوق الايجارات مع قادة الولايات

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Source: SBS

تسعى الحكومة الفيدرالية إلى التوصل إلى إتفاق مع قادة الولايلات والمقاطعات من أجل تعزيز حقوق المستأجرين.

وسيعرض رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي السياسة على مجلس الوزراء الوطني الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه حزب الخضر بتجميد الإيجارات على المستوى الوطني، مع استمرار المفاوضات المتوترة بيم الحزب والحكومة حول صندوق الاستثمار السكني الذي يقترحه العمال.

هذا وانتقدت السناتور الاحرارية جين هيوم ألبانيزي لتأخره في معالجة أزمة الاسكان.
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نشر في: 9/08/2023 7:54am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS