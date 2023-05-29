تقرير حديث: القدرة على تحمل تكاليف الإيجار في أستراليا هي الأسوأ منذ تسع سنوات

وصلت نسبة دخل الأسرة المخصص للإيجار إلى أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات مما يؤدي لزيادة ضغوط تكاليف المعيشة.

An aerial view of houses located in the New South Wales suburb of Balmoral.

Rental vacancy rates have plummeted to 1.1 per cent nationally - well below the three per cent decade average. Source: AAP / Sam Mooy

النقاط الرئيسية:
  • وصل نسبة الدخل المخصص للإيجار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014
  • الأسرة ذات الدخل المتوسط ستحتاج إلى التخلي عن 30.8 في المائة من دخلها من أجل الإيجار
  • معدل شغور الإيجارات الحالي الذي يبلغ 1.1 في المائة على الصعيد الوطني أقل بكثير من متوسط الشغور على مدار العقد الماضي
يقوم المستأجرون بدفع حوالي ثلث دخلهم لسداد قيمة الإيجار مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وصلت نسبة الدخل المخصص للإيجار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وفقًا لتحليل جديد أجرته ANZ وشركة CoreLogic المتخصصة في البيانات حول العقارات.

ووجد التقرير أن الأسرة ذات الدخل المتوسط ستحتاج إلى التخلي عن 30.8 في المائة من دخلها من أجل الإيجار.
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وتبدو الصورة أكثر قتامة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض حيث يدفع بعضها حوالي 51.6 في المائة من الدخل لتغطية الإيجار.

وأشار التقرير إلى أنه كان هناك دائمًا فرق كبير في القدرة على تحمل تكاليف السكن للمستأجرين ذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المنخفض، ولكن هذه الفجوة آخذة في الاتساع، مما يشير إلى أن الأسر الفقيرة قد تضررت بشدة من ارتفاع الإيجارات.

وقالت إليزا أوين، رئيسة قسم الأبحاث في CoreLogic Australia، إنه كانت هناك بعض «التحولات غير العادية» التي أدت إلى زيادة الطلب على الإيجارات، بما في ذلك أنه يوجد الآن عدد أقل من الأشخاص في كل منزل وأن الهجرة الخارجية قد عادت بقوة.

على الجانب الآخر، لم تكن ظروف الاستثمار مواتية مما أوقف تدفق مزيد من المساكن إلى سوق الإيجارات.
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وأوضحت أنه «مع ارتفاع الإيجارات بشكل حاد، أدت الزيادة في معدل النقد والضغوط في قطاع البناء إلى إبطاء معدل إكمال المباني السكنية».

ومع ذلك، قالت أوين إن الزيادة الطفيفة في معدلات الاقتراض من قبل المستثمرين تشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من العقارات المتوفرة للمستأجرين ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

الجدير بالذكر أن معدل شغور الإيجارات الحالي الذي يبلغ 1.1 في المائة على الصعيد الوطني وهو أقل بكثير من متوسط الشغور على مدار العقد الماضي البالغ ثلاثة في المائة.

كما يظل أيضا عدد العقارات المعروضة للإيجار أقل بكثير من المتوسط.

وقالت فيليسيتي إيميت، كبيرة الاقتصاديين في ANZ، إن فترة عدم اليقين الاقتصادي تؤثر أيضًا على المبيعات.

"مع انخفاض معدلات السكن الحكومي، أصبحت ضغوط الطلب على الإيجار محسوسة في جميع فئات الدخل".

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نشر في: 29/05/2023 1:42pm
آخر تحديث: 29/05/2023 3:32pm
المصدر: AAP
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