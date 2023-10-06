كم منزلا إضافيا تحتاج أستراليا لحل أزمة الإيجار؟

يقول الخبراء إن أستراليا تحتاج إلى عشرات الآلاف من العقارات الإضافية للإيجار في ظل معدل شواغر وطني منخفض إلى مستوى قياسي يدفع الإيجارات إلى الارتفاع.





وجدت مجموعة "Domain" العقارية أن معدل توفر الإيجارات انخفض خلال ربع سبتمبر إلى 0.8 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع معدلات الهجرة.





معدلات الشواغر في جميع أنحاء المدن الأسترالية تقترب من أو وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة، ويظهر تأثير الأزمة بشكل أوضح في بيرث وأديلايد.





وتأتي بريسبان وداروين في المركز الثاني، في حين تبلغ النسبة في العاصمة كانبرا 1.6 في المائة.



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وقد صرح نيكولا باول، رئيس قسم الأبحاث والاقتصاد في Domain، لـ SBS News أن السوق يحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من العقارات للإيجار للوصول بمعدل الشواغر إلى نسبة أكثر استدامة تتراوح بين 2 إلى 3 في المائة.





"عانى سوق الإيجارات من نقص المعروض لفترة طويلة..وللحصول على سوق إيجارات متوازن نحتاج إلى ما بين 40000 إلى 70000 عقار إضافي للإيجار في جميع أنحاء أستراليا..وهو ليس بالأمر الهين الذي يمكن تحقيقه."



