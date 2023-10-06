كم منزلا إضافيا تحتاج أستراليا لحل أزمة الإيجار؟

معدلات الشواغر في جميع أنحاء المدن الأسترالية تقترب من أو وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة.

PUBLIC HOUSING PROTEST

Protestors held placards during a rally for public housing in Sydney, Saturday, June 17, 2023. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

يقول الخبراء إن أستراليا تحتاج إلى عشرات الآلاف من العقارات الإضافية للإيجار في ظل معدل شواغر وطني منخفض إلى مستوى قياسي يدفع الإيجارات إلى الارتفاع.

وجدت مجموعة "Domain" العقارية أن معدل توفر الإيجارات انخفض خلال ربع سبتمبر إلى 0.8 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع معدلات الهجرة.

معدلات الشواغر في جميع أنحاء المدن الأسترالية تقترب من أو وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة، ويظهر تأثير الأزمة بشكل أوضح في بيرث وأديلايد.

وتأتي بريسبان وداروين في المركز الثاني، في حين تبلغ النسبة في العاصمة كانبرا 1.6 في المائة.
اقرأ المزيد

متى ستنخفض الإيجارات في أستراليا؟

وقد صرح نيكولا باول، رئيس قسم الأبحاث والاقتصاد في Domain، لـ SBS News أن السوق يحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من العقارات للإيجار للوصول بمعدل الشواغر إلى نسبة أكثر استدامة تتراوح بين 2 إلى 3 في المائة.

"عانى سوق الإيجارات من نقص المعروض لفترة طويلة..وللحصول على سوق إيجارات متوازن نحتاج إلى ما بين 40000 إلى 70000 عقار إضافي للإيجار في جميع أنحاء أستراليا..وهو ليس بالأمر الهين الذي يمكن تحقيقه."

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
إنستغرام.

شارك
نشر في: 6/10/2023 1:12pm
المصدر: SBS
الموضوع
Cost of Living

اخترنا لك

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

05:33
Late evening aerial image of the Gold Coast Surfer's Paradise strip

مشوار إلى جولد كوست: لماذا سميت المدينة السياحية الشهيرة بهذا الاسم؟

Australians queue outside a Centrelink office.

اعتبارا من اليوم: كل ما تريد معرفته عن حزمة المساعدات الجديدة من سنترلينك

IRAQ FIRE

تشييع ضحايا حريق عرس الحمدانية.. والعراق يعلن الحداد

Two clocks, one showing three o'clock, the other showing two o'clock

بداية التوقيت الصيفي في أستراليا: متى ولماذا لا يُتبَع في جميع الولايات؟

10:45
MicrosoftTeams-image.png

Young Lawyer of the Year and former refugee wants others to come to Australia 'in a safer way'

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

08:04
tomatoes333.jpg

How cooking for other migrant women put Nada's signature dish in the spotlight