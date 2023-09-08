سباق مع الزمن: عملية انقاذ مستكشف أمريكي جريح من قاع كهف عمقه 1000متر في تركيا

النقاط الرئيسية مستكشف أمريكي عالق في قاع كهف عمقه 1000 متر

أصيب بنزيف داخلي خلال رحلة استكشافه للكهف في تركيا

يحاول عناصر الإنقاذ انتشاله بأقل الأضرار نظرا لحالته الصحية

واصل أكثر من 150 عنصر إنقاذ من تركيا ودول عدّة الخميس عملية الإنقاذ الجارية في جنوب تركيا منذ أيام لإخراج مستكشف كهوف أميركي من قاع كهف بعدما أصيب بنزيف داخلي على عمق أكثر من ألف متر تحت الأرض.





ووفق الاتّحاد التركي لمستكشفي الكهوف، فإنّ مارك ديكي (40 عاماً) كان يستكشف كهفاً بعمق 1276 متراً مع فريق دولي عندما أصيب بنزيف في البطن.



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من جهتها، أفادت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا (آفاد) بأنّ رفاقه، وهم فريق مكوّن من 13 شخصاً، أبلغوا خدمات الطوارئ بوضع ديكي الأحد وقد بدأت عملية إنقاذه الثلاثاء، وأوصلت إليه أكياس من الدم.





وأفاد الاتحاد التركي لمستكشفي المغاور على موقعه الإلكتروني بأنّ ديكي كان موجوداً على عمق 1120 متراً عندما أُصيب بالنزيف، و"أمكن إخضاعه للمراقبة في المخيّم الأساسي" للبعثة الواقع على ارتفاعٍ أعلى، على عمق 1040 متراً، موضحاً أنّ العملية تجري بالتنسيق مع كلّ من الجمعية الأوروبية لإنقاذ مستكشفي المغاور والهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا.



Turkish and international cave rescue experts are working to save US caver Mark Dickey. Source: AAP / Mithat Unal وقال الاتحاد مساء الأربعاء "وفقاً لأحدث المعلومات من فرق الإنقاذ، فإنّ حالة مارك تستقرّ".





وأضاف "لقد توقّف النزيف، ويمكنه المشي بمساعدة (آخرين)، لكنّه لا يستطيع الخروج من هناك بدون نقّالة".





وبالتالي، تكمن الصعوبة في إنزال نقّالة إلى منطقة التخييم الأساسية لإحضار عالم الكهوف الأميركي.



Mark Dickey in the cave. Source: AP / Turkish Government Directorate of Communications ولإخراج الجريح، يجب نقله إلى مخيّم مؤقّت على ارتفاع يقع على عمق 700 متر، بعد توسيع أضيق الممرّات في الكهف للسماح بمرور النقّالة.





وفي رسالة فيديو من داخل الكهف أتاحتها هيئة الاتصالات التركية يوم الخميس، شكر ديكي مجتمع الكهوف والحكومة التركية على جهودهم.





ويقول الخبراء إن عملية الإنقاذ قد تستغرق أيامًا أو حتى أسابيع حسب الظروف.



