بحث جديد يربط بين عدم القدرة على التعرف على الوجوه وكوفيد طويل الأمد

النقاط الرئيسية بحث جديد يربط بين التشوش وأعراض كوفيد-19 طويل الأمد

تحث حكومة إقليم الشمال السكان المؤهلين للحصول على لقاح الحصبة قبل عطلة عيد الفصح

الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع على مشروع قانون يرفع السرية عن معلومات المخابرات الأمريكية بشأن منشأ كوفيد-19

ربط باحثون في كلية دارتموث بالولايات المتحدة بين عمى الوجوه (عدم القدرة على التعرف على الوجوه) وأعراض كوفيد-19.





وأشاروا في بحثهم إلى أن "بيانات الدراسة الواردة من 54 مشاركًا لديهم أعراض كوفيد-19 طويل المدى أظهرت أن الغالبية أبلغت عن انخفاض في التعرف البصري وقدرات تحديد الاتجاهات".





"يبدو أن الاختلالات البصرية عالية المستوى شائعة لدى الأشخاص المصابين بكوفيد-19 طويل المدى"





تعرّف منظمة الصحة العالمية (WHO) فترة طويلة من مرض كوفيد-19 طويل المدى بأنه "استمرار أو ظهور أعراض جديدة بعد ثلاثة أشهر من الإصابة الأولية ، مع استمرار هذه الأعراض لمدة شهرين على الأقل دون أي تفسير آخر".





تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كوفيد-19 طويل المدى التعب وضيق التنفس ومشاكل في الذاكرة والتركيز (التشوش).



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وجد باحثو جامعة جريفيث تغيرات مماثلة في بنية الدماغ لدى الأشخاص المصابين بـكوفيد-19 طويل الأمد ومتلازمة الارهاق المزمن.





وقال الباحث الرئيسي الدكتور كيران ثاباليا إن ضعف جذع الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن و كوفيد-19 طويل المدى يمكن أن يساهم في أعراض الجهاز التنفسي والقلب واضطراب الحركة.





يوم الجمعة، أبلغت نيو ساوث ويلز عن 8563 حالة أسبوعية جديدة من كوفيد-19 مقارنة بـ 8905 الأسبوع الماضي.





ومع ذلك، فإن عدد حالات دخول المستشفى في تزايد منذ 3 مارس/آذار الجاري في الولاية، حيث سجلت 873 شخصًا مصابًا بـالفيروس في المستشفيات مقارنة بـ 834 حالة خلال الأسبوع الماضي.





وارتفع عدد الحالات في فيكتوريا من 3960 إلى 4467 وعدد المرضى في المستشفيات من 114 إلى 152.



حثت حكومة إقليم الشمال السكان المؤهلين للحصول على لقاح الحصبة قبل إجازة عيد الفصح بعد ارتفاع حالات الإصابة بين المسافرين العائدين إلى البلاد.





وقالت إن حالات تفشي مرض الحصبة تحدث في الولايات المتحدة وأوروبا ، ولا يزال الفيروس شائعًا في دول في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.



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وفي سياق متصل، بدأ باحثون في جامعة كوينزلاند تجارب بشرية للجيل الثاني من لقاحات فيروس كورونا، حيث يبحث الباحثون عن 70 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة لاختبار اللقاح.





وعلى الصعيد الفدرالي، أعلن مكتب الإحصاءات أن عدد سكان أستراليا نما بنسبة 1.6% (أو بواقع 418,500 نسمة) في 12 شهرًا حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022 ، وهو ما يشبه إلى حد ما النمو المسجل في السنوات التي سبقت جائحة فيروس كورونا.



وعلى الصعيد الدولي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون بقيادة الجمهوريين ليصبح قانونًا لرفع السرية عن معلومات المخابرات الأمريكية بشأن منشأ فيروس كورونا.





وقال بايدن: "نحتاج إلى التعرف على أصول وبدايات فيروس كورونا ... بما في ذلك الروابط المحتملة لمعهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير في 23 مارس/آذار الحالي أن هناك انخفاضًا بنسبة 31% في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم (3.7 مليون) وانخفاض بنسبة 46% في الوفيات (26 ألفًا) في الأيام الـ 28 الأخيرة مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة لذلك.





وسجلت الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وألمانيا أعلى حالات إصابة بالفيروس على مستوى العالم.





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