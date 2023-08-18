إخلاء مبنى في سيدني بعد العثور على مواد مشعة

تم إجلاء السكان بعد العثور على مواد مشعة في أحد المنازل بجنوب سيدني وإغلاق الشوارع المحيطة.

ABF officers raid a home

Low-level radioactive isotopes were removed from a home in an Australian Border Force operation. Source: AAP / Bianca De Marchi

النقاط الرئيسية
  • تم العثور على مواد مشعة في منزل في سيدني.
  • لم يتم العثور على أدلة تفيد وقوع تسريب اشعاعي في المنطقة.
  • نُقل 3 اشخاص من المبنى الى المستشفى تحت الملاحظة.
تم العثور على مواد مشعة في عقار في جنوب سيدني، مما أدى إلى إغلاق الشوارع المحيطة وإجلاء السكان من العقار.

وجاء ذلك أثناء قيام قوة الحدود الأسترالية بإجراء عملية اقتحام في ضاحية Arncliffe، بالقرب من مطار سيدني عندما تم العثور على النظائر المشعة منخفضة المستوى.
A photo of a home in Sydney's north
A unit that has been raided by the Australian Border Force (ABF) on Kelsey St in the suburb of Arncliffe, Sydney. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
وفرضت القوات منطقة حظر بطول 10 أمتار حول العقار حيث استخدم رجال الإطفاء أجهزة كشف خاصة لتفتيش الموقع.

تم تخزين المواد المشعة في حاويات لحفظ المواد النووية، وتم إحكام إغلاقها بشكل أكبر دون وقوع أي تسرب اشعاعي.
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تم استدعاء فرق من هيئة حماية البيئة والمنظمة الأسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية إلى العنوان للمساعدة.

أكدت الاختبارات عدم وجود دليل على تعرض المنطقة للإشعاع.

تم اجراء الاحتبارات أيضًا على السكان وموظفي قوات الحدود، لكنهم النتائج جاءت سلبية.
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تم نقل ثلاثة أشخاص من العقار إلى المستشفى للمراقبة بينما تمكن السكان المجاورون من العودة إلى منازلهم بعد إعلان السلطات أن المكان آمن.

جدير بالذكر أن النظائر المشعة تستخدم بشكل شائع في الطب وصناعات الأخرى.

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نشر في: 18/08/2023 11:57am
تقديم: Ramy Aly
المصدر: AAP, SBS
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